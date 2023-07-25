Фотосессия в махачкалинском музее вызвала гнев ревнителей нравственности

25 июля 2023, 08:37

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Одетая в джинсы и топик девушка снялась в фотосессии на фоне панорамы "Штурм аула Ахульго" в махачкалинском музее. Комментаторы в соцсети сочли ее одежду недостаточно закрытой. Они потребовали наказать модель, фотографа, а также сотрудников музея за безнравственную, по их мнению, фотосессию на фоне картины, посвященной истории Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", в Дагестане борцы за нравственность регулярно подвергают критике людей, поведение которых, по их мнению, является недопустимым. Так, 24 июня студенты колледжа в Махачкале представили показ мод, во время которого некоторые модели прошли по подиуму с религиозными символами. После этого борцы за нравственность потребовали в соцсети уволить руководство учебного заведения за оскорбление чувств верующих.

Эскизный вариант панорамы Франца Рубо "Штурм аула Ахульго", созданный в 1890 году, находится в собрании Дагестанского музея изобразительных искусств. Панорама выставлялась в Нижнем Новгороде, Севастополе и на Марсовом поле в Петрограде вплоть до революции. Фотокопия полотна стала центральным экспонатом выставки "Архив Ахульго" о Кавказской войне 1817-1864 годов, прошедшей в марте 2020 года во Владикавказе. Опрошенные "Кавказским узлом" историки и искусствоведы отметили тогда, что в советские годы художники не поднимали столь дискуссионную тему, как Кавказская война. В конце 2021 года внучка художника Франца Рубо продала эскиз панорамы "Штурм аула Ахульго" за 87,5 тысячи фунтов стерлингов (более 116 тысяч долларов) и эскиз панорамы был доставлен в Дагестан.

24 июля в паблике "Голос Дагестана" в соцсети "ВКонтакте" была опубликована фотография с фотосессии, прошедшей в Дагестанском музее изобразительных искусств в Махачкале на фоне эскиза панорамы Франца Рубо "Штурм аула Ахульго".

На фото показана девушка, которая стоит около картины. Она одета в джинсы, топик и куртку. Напротив нее – фотограф. "На фоне панорамы "Штурм аула Ахульго" в музее изобразительных искусств в Дагестане устроили фотосессию с участием полуголой модели", – сказано в посте.

Этот пост в паблике "Голос Дагестана", на который подписаны более 173 тысяч пользователей, на 08.35 мск 25 июля набрал 276 отметок с реакцией пользователей и 648 комментариев.

"Долгие годы деградации, отсутствие вменяемой нравственной идеологии, культ спорта, сыграли с дагестанцами злую шутку. Сегодня дагестанец – это не эталон нравственности, чести, ума и отваги", – заявил Руслан Даргаев.

"Крайний раз когда я был с семьёй на зиярате (паломничество) я заходил в музей и следом за нами шли туристки. Я попросил чтобы они закрылись. Они без возмущений хотели пойти за одеждой. А тот человек который работает там, охранник или как его назвать, я не знаю, он сказал, все нормально, заходите, не надо кого-то слушать", – пожаловался Halid Alisultanov.

"А интересно руководство музея и работники куда смотрят?" – спросил Али Магомедов.

"Наказать", – потребовал Муса Кулдуев.

"И эта девушка из Дагестана?" – задался вопросом Шамиль Рабаданов.

"Наказать надо фотографа. Потому что думаю это его идея. А девушка это так… антураж", – считает Salah Zakari.

"Посмотрим, дальше гневных комментариев, будут ли действия. Начиная с организатора, заканчивая исполнителями", – написала Муслима Гаджиева.

"Поступок – абсолютно глупый и некрасивый. Те времена имеют огромное значение, как для народов Дагестана в частности, так и для народов северного Кавказа в целом – трагические и героические события. А малолетки пытаются на этом скандале создать себе хоть какую-то известность. Ведь больше выделиться нечем: ни воспитанием, ни умом, ни талантами", – заявил пользователь с ником Лейтенант Бензин.

"Кавказский узел" также писал, что 19 октября 2022 года на открытии магазина в Махачкале прошел показ мод с участием юношей в женоподобных образах. После этого жители республики заявили, что организаторы мероприятия должны принести извинения мусульманам Дагестана. Авторы комментариев в соцсети указали, что подобные мероприятия нарушают устои дагестанского общества.

В Дагестане неоднократно распространялись призывы оградить местных жителей от культурных явлений и событий, и в качестве обоснований звучали обвинения в отходе от традиционных ценностей дагестанского общества, говорится в материале "Кавказского узла" "Борцы за нравственность пришли в ночные клубы Дагестана".

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