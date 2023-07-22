Суд отказал Бахтияру Гаджиеву в переводе под домашний арест

22 июля 2023, 16:00

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Суд в Баку отказался перевести Бахтияра Гаджиева под домашний арест и продлил срок его содержания под стражей. Правозащитник Руфат Сафаров раскритиковал это решение.

Как писал "Кавказский узел", в июне суд в Баку по просьбе следствия продлил срок ареста Бахтияра Гаджиева на месяц, до 28 июля. Апелляционная инстанция оставила в силе это решение, отказавшись изменить меру пресечения на домашний арест.

Обвинения, в связи с которыми изначально был арестован Бахтияр Гаджиев, касаются инцидента в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же настаивает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду, за это Гаджиеву грозит до трех лет лишения свободы. 16 июня Бахтияру Гаджиеву были предъявлены новые обвинения - в незаконном предпринимательстве, фальсификации документов и контрабанде.

Сегодня Хатаинский райсуд Баку удовлетворил просьбу следствия о продлении срока ареста Бахтияра Гаджиева еще на два месяца и 10 дней – до 8 октября, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» адвокат активиста Ровшана Рагимли.

Адвокат назвала это решение необоснованным и отметила, что защита просила о переводе Гаджиева под домашний арест. "Никакой необходимости в содержании Бахтияра Гаджиева под стражей нет. Вменяемые ему деяния не относятся к тяжким преступлениям против личности и государства. Кроме того, он известный в обществе человек, который не станет скрываться от следствия, будучи невиновным и готовым отвергать на судебном следствии все обвинения", - сказала она.

Кроме того, современные технические средства позволяют контролировать передвижения людей, находящихся под домашним арестом, добавила Рагимли. "Помимо этого, активных следственных действий в отношении Гаджиева не проводится, и до конца следствия он вполне может оставаться на свободе под другой мерой пресечения и по первому вызову явиться на следствие", - сказала адвокат, добавив, что защита подаст апелляцию на это решение.

По ее словам, Гаджиев в суде вновь отверг обвинения. "Бахтияр Гаджиев назвал продление срока его ареста незаконным и политически мотивированным", - сообщила Ровшана Рагимли и отметила, что у подзащитного нет жалоб на условия содержания.

Исполнительный директор НПО «Линия защиты» Руфат Сафаров раскритиковал решение суда о продлении срока ареста Гаджиева. "С самого начала ареста Бахтияра Гаджиева нас не покидает убежденность, что его арестовали по политическим мотивам и он является заложником репрессивного управления и жертвой своей общественной и правозащитной работы, усилий по включению силовиков, попирающих права человека, в санкционные списки Запада", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Судьи слишком легко соглашаются продлить срок ареста Гаджиеву, отметил правозащитник. "Срок ареста сначала продлевали по первоначальным обвинениям. Потом предъявили новые обвинения и на этом основании продлили срок предварительного следствия. Теперь еще раз пролонгировали содержание под стражей. Он уже 8 месяцев в тюрьме, и суды очень легко, без истребования достоверных доказательств и обоснований, каждый раз продлевают срок ареста. Это показатель того, что суды являются инструментом авторитарного правления – придатком исполнительной власти", - сказал Сафаров.

Сотрудник Хатаинского райсуда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию о продлении срока ареста Гаджиева. Представители следствия оказались недоступными для комментариев, передал корреспондент "Кавказского узла".

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