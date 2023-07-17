Власти назвали сроки восстановления движения по Крымскому мосту

17 июля 2023, 20:48

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Один пролет Крымского моста разрушен, второй поврежден после атаки беспилотников, движение по мосту будет полностью восстановлено к 1 ноября, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. На перехватывающих парковках скопились более 600 машин, перевозками занимаются три парома, проинформировал оперштаб Кубани.

Как писал "Кавказский узел", семейная пара из Белгородской области погибла, их ребенок пострадал сегодня во время инцидента на Крымском мосту. Автомобильное движение по мосту закрыто, на пролетах повреждено дорожное полотно, сообщил Минтранс и предложил водителям ехать в Крым "по наземному автодорожному маршруту по новым регионам". Крымский мост был атакован в 03.05 мск двумя украинскими надводными беспилотниками, заявил позднее Национальный антитеррористический комитет. СКР возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Атака надводных дронов на Крымский мост стала возможной, поскольку существующие способы защиты неэффективны или сложны в установке из-за большой протяженности моста, указали опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты.

Один пролет автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению, сообщил сегодня вице-премьер России Марат Хуснуллин на совещании у президента РФ Владимира Путина по ситуации на Крымском мосту. "Одно пролетное строение в сторону Керчи полностью разрушено и не подлежит восстановлению. Еще один пролет с другой стороны по направлению в Керчь поврежден, произошло осевое смещение на 70-80 сантиметров, но в целом он находится на опоре», — следует из видео, которое опубликовало сегодня ТАСС в своем Telegram-канале. Он также сообщил, что в ближайшее время будет восстановлено движение легковых автомобилей в реверсивном режиме.

Полностью на Крымском мосту полностью будет восстановлено к 1 ноября, сообщил также Хуснуллин. "Предварительно, планируем восстановить двухстороннее движение по одной стороне 15 сентября, движение по второй стороне - к 1 ноября", - привело его слова ТАСС.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, после чего он был закрыт. В результате взрыва частично обрушились два автодорожных пролета. На следующий день Владимир Путин объявил взрыв на мосту терактом, после чего ФСБ назвала организатором теракта руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины. 5 декабря 2022 года движение машин по мосту возобновилось.

9 октября 2022 года, на следующий день после взрыва на Крымском мосту, возобновила работу Керченская паромная переправа. До запуска Крымского моста она выполняла перевозки пассажиров, автомобилей и грузовых железнодорожных составов. О том, как была организована работа переправы, можно прочитать в архивной справке "Кавказского узла" "Переправа "Кавказ - Керчь".

Оперштаб Краснодарского края отчитался сегодня, что пробок на подъездах к Крымскому мосту нет, так как сотрудники ГИБДД информируют водителей о невозможности проезда.

На перехватывающей парковке в районе пос. Ильич находится 438 легковых автомобилей и 92 грузовых. Еще на одной площадке в этом же поселке –105 легковых машин. На парковке в районе станице. Старотитаровской находится 18 авто, указано в сообщении в Telegram-канале оперштаба. По данным властей на перехватывающих парковках организована раздача питьевой воды и работа полевой кухни, также установлены биотуалеты.

На Керченской переправе работают три парома: "Мария", "Лаврентий", "Керченский 2". По данным на 19..00 перевезены 134 грузовых авто и 525 пассажиров.

Керченская паромная переправа начала принимать легковые автомобили, сообщил сегодня оперативный штаб Крыма."Легковые автомобили начали переправлять на пароме через Керченский пролив. Машины пропускают на переправу после тщательного досмотра", - сообщается в Telegram-канале штаба.

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