Денисенко арестован на два месяца по делу об убийстве Ржицкого

13 июля 2023, 18:49

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Суд отправил под арест до 10 сентября Сергея Денисенко по делу об убийстве замглавы отдела по мобилизационной работе мэрии Краснодара Станислава Ржицкого. Денисенко склонен к побегу, счел судья.

Как писал "Кавказский узел", 10 июля в Краснодаре был убит заместитель начальника отдела по мобилизационной работе мэрии Станислав Ржицкий. Неизвестный четырежды выстрелил в Ржицкого во время пробежки. На следующий день был задержан Сергей Денисенко, у него изъяли пистолет с глушителем. Сегодня Следственный комитет опубликовал видео, на кадрах которого Сергей Денисенко признал свою вину в убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе мэрии Краснодара Станислава Ржицкого.

Для убийства в Краснодаре Станислава Ржицкого, который передвигался без охраны, не требовалось особых навыков, в том числе физической формы, однако была нужна мотивация, отметили опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты. По их мнению, Сергей Денисенко, который сознался в убийстве чиновника, мог совершить это из-за финансовых или психологических факторов.

Первомайский районный суд рассмотрел ходатайство следствия об аресте Сергея Денисенко, подозреваемого в убийстве Станислава Ржицкого - заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара.

Из материалов, представленных суду, следует, что Денисенко в ходе допроса "сознался, что 10.07.23, находясь на территории парка им. 30-летия Победы, произвел в Ржицкого четыре выстрела из пистолета марки "ПМ", от которых последний упал на землю", сообщила сегодня пресс-служба Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

"Суд принял во внимание, что Денисенко склонен к побегу и, находясь на свободе, может скрыться от органов следствия и суда, а также связаться с иными, до настоящего времени неустановленными лицами, с целью выработки единой версии совершенного преступления", - говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.

Суд арестовал Денисенко на 1 месяц 29 дней д о 10 сентября 2023 включительно, указано в сообщении.

По данным источников, Денисенко является бывшим президентом украинской Федерации Сётокан каратэ-до, у него чёрный пояс, седьмой дан (из девяти). Родился в Сумской области. Силовики задержали его в Туапсе, в квартире, которую он арендовал, передал 12 июля Life.ru.

На допросе Денисенко рассказал, что готовился к покушению на Ржицкого с декабря 2022 года, и что совершил его убийство по заданию украинских спецслужб. Также он заявил, что планировал через два дня после убийства вылететь из Сочи в Турцию, а затем – в Швейцарию, информировали "Кубанские новости" со ссылкой на данные силовых структур.

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