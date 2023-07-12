Зенитчик из Туапсе погиб на Украине

12 июля 2023, 11:27

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В ходе специальной военной операции погиб командир зенитной самоходной установки Виталий Баладурин. Он стал 157-м жителем Кубани, погибшим на Украине.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 июля стало известно, что на Украине погиб житель Кущевского района Виктор Кущий. Он стал 156-м военным с Кубани, погибшим в ходе СВО,

О смерти старшего сержанта Виталия Баладурина на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщила администрация Туапсе. Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 157 бойцов из Краснодарского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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