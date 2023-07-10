Военный из Краснодарского края погиб на Украине

10 июля 2023, 17:40

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Виктор Кущий погиб на Украине, сообщила администрация Кущевского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 156 военных с Кубани.

"Кавказский узел" писал, что Сергей Толочек стал 155-м военным из Краснодарского края, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Виктор Кущий погиб 16 января в ходе военной операции на Украине, его родным передан орден Мужества, сообщила администрация Кущевского района в своем Telegram-канале 7 июля.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 156 бойцов из Краснодарского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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