Боец с Кубани погиб в военной операции

02 июля 2023, 19:25

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В военной операции на Украине погиб казак Сергей Толочек, сообщили в Кубанском казачьем войске. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 155 бойцов из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", Олег Сидоренко погиб в военной операции, сообщили 23 июня власти Виноградного сельского округа. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 154 бойцов из Краснодарского края.

Казак Сергей Толочек погиб в военной операции на Украине, сообщило сегодня в своем телеграм-канале Кубанское казачье войско. "Боец Сергей Толочек был казаком Екатеринодарского РКО", - говорится в публикации.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 155 бойцов из Краснодарского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.