Житель Анапы погиб на Украине

01 июля 2023, 07:01

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Олег Сидоренко погиб в ходе военной операции, сообщили власти Виноградного сельского округа. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 154 жителей Краснодарского края.

Как сообщал "Кавказский узел", 30 июня стало известно, что на Украине погиб Владимир Закаблуцкий. Он стал, по меньшей мере, 153-м жителем Краснодарского края, чья гибель в ходе специальной военной операции была подтверждена официально.

Во время спецоперации на Украине погиб житель Анапского района Олег Сидоренко, сообщила 23 июня администрация входящего в состав Анапы Виноградного сельского округа на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 154 бойцов с Кубани. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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