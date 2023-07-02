Мобилизованный из Волгоградской области погиб на Украине

02 июля 2023, 13:27

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В военной операции на Украине погиб мобилизованный Евгений Мальков, сообщил глава Ленинского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 410 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", в военной операции на Украине погиб Ярослав Рогачев из поселка Нариман Светлоярского района, сообщила администрация поселка. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 409 бойцов из Волгоградской области.

Вдове погибшего в военной операции Евгения Малькова передан орден Мужества, сообщило 1 июля ИА "Высота 102" со ссылкой на главу Ленинского района Волгоградской области Андрея Денисова.

Евгений Мальков родился и вырос в посёлке Коммунар, 22 сентября 2022 года был мобилизован в зону военной операции и погиб 5 марта, пишет агентство.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

По словам вдовы Евгения Малькова, у него остались двое маленьких детей. "Моего мужа призвали в сентябре, 22 числа, 2022 года. Мобилизация была. На гражданке он работал в водоканале Волжского", - привело 14 марта ее слова V1.ru.

Евгения Малькова похоронили 12 марта в Ленинске, говорится в публикации.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 410 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.