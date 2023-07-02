Офицер из Волгограда убит в ходе СВО

02 июля 2023, 09:43

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Старший лейтенант Ярослав Рогачев погиб в ходе военной операции, сообщили власти. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 409 жителей Волгоградской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 30 июня стало известно о гибели на Украине Александра Мишенина и Игоря Шамшика. На эту дату официально была подтверждена гибель в ходе специальной военной операции как минимум 408 жителей Волгоградской области.

Во время спецоперации на Украине погиб старший лейтенант Ярослав Рогачев. Он похоронен в поселке Нариман Светлоярского района. До службы в армии Рогачев жил в Красноармейском районе Волгограда, передал 28 июня "Волгоград Онлайн" со ссылкой на администрацию Наримана.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 409 жителей Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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