Два бойца из Волгоградской области погибли в военной операции

30 июня 2023, 15:23

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В военной операции на Украине погибли Александр Мишенин из Камышина и Игорь Шамшик из Руднянского района, сообщили власти. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 408 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 28 июня администрация Урюпинска сообщила, что мобилизованный Сергей Куприянов погиб в военной операции на Украине. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 406 бойцов из Волгоградской области.

В специальной военной операции погиб сержант Александр Мишенин из Камышина, сообщила сегодня администрация города в своем телеграм-канале. Подробности биографии и гибели бойца в публикации не приведены.

29 июня в рабочем поселке Рудня прошло прощание с 28-летним Игорем Шамшиком, погибшим в военной операции, сообщил глава Руднянского района Владимир Полетаев.

"Он служил по контракту с Вооруженными силами Российской Федерации. Ранее был в Сирии, Карабахе, имеет семь боевых наград. По званию — ефрейтор", - приводит сегодня его слова V1.ru.

По словам вдовы Шамшика, ее супруг принимал участие в военной операции на Украине с самого ее начала, пишет издание.

Игорь Шамшик погиб 23 июня 2023 года, говорится в публикации на странице администрации Руднянского района во "ВКонтакте".

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 408 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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