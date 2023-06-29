13 военных из Волгоградской области убиты на Украине

29 июня 2023, 16:08

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Мобилизованные Сергей Куприянов, Вадим Шеремет и Андрей Ратке, лейтенант Талгат Умаров, младшие сержанты Виктор Шарапов и Владимир Тиханин, ефрейторы Ринат Ахметов, Сергей Макаров, Ермак Данилин, Владимир Спицин, рядовые Сергей Бабнюхов, Алексей Емельянов и Сергей Скоромный, сообщили власти. C начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 406 военных из Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что мобилизованный Алексей Рощепкин стал 393-м военным из Волгоградской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Мобилизованный Сергей Куприянов погиб в военной операции, сообщила администрация Урюпинска в своем Telegram-канале. Он окончил Урюпинский колледж бизнеса, срочную службу проходил в Чечне. Работал в урюпинском агропромышленном колледже. После мобилизации служил в звании рядового. Сергею было 40 лет, у него остались жена и дети, говорится в сообщении от 28 июня.

Вадим Шеремет погиб на Украине, сообщила администрация Камышина 21 июня в своем Telegram-канале.

Вадим Шеремет жил в Камышине. После окончания местного технологического института работал в разных сферах и на разных должностях. В свое время был участковым уполномоченным полиции. Был мобилизован осенью, выполнял функции медработника. Ему было 36 лет, сообщило издание V1 15 июня.

Мобилизованный Андрей Ратке 17 июня погиб на Украине, сообщила администрация Камышинского района в своем Telegram-канале 27 июня.

Лейтенант Талгат Умаров, младшие сержанты Виктор Шарапов и Владимир Тиханин, ефрейторы Ринат Ахметов, Сергей Макаров, Ермак Данилин, Владимир Спицин, рядовые Сергей Бабнюхов, Алексей Емельянов и Сергей Скоромный погибли на Украине, их родным переданы ордена Мужества, говорится в сообщении на сайте музея-панорамы "Сталинградская битва" от 22 июня.

20-летний Ермак Данилин был ранен в первые дни военной операции, но затем вновь вернулся на службу. По словам родных, в 2020 году он отправился на службу по призыву, через три месяца после ее начала заключил контракт. Погиб в зоне военной операции в октябре 2022 года, сообщило издание V1 9 ноября 2022 года.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 406 военных из Волгоградской области. Всего власти и силовики на 15.10 мск 29 июня сообщили о гибели на Украине как минимум 2155 силовиков с юга России, в том числе 1154 – в СКФО и 1001 – в ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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