Мобилизованный из Волгоградской области погиб на Украине

26 июня 2023, 18:00

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В военной операции на Украине погиб мобилизованный Алексей Рощепкин из Новоаннинского района, сообщили представители властей. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 393 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 24 июня администрация Камышина сообщила, что Роман Качанов погиб в военной операции на Украине. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 392 бойцов из Волгоградской области.

В Волгограде похоронен 30-летний младший сержант Алексей Рощепкин, который погиб 18 июня на Украине. Информацию о его гибели в военной операции официально подтвердили в администрации поселения, где родился Рощепкин, и в военном комиссариате, сообщает сегодня V1.ru.

"Он у нас родился, учился, немного проработал, затем уехал в Санкт-Петербург. Повестку явиться в военкомат для мобилизации он получил у нас, специально для этого приехал из Питера, не скрывался. […] Погиб от осколочного ранения в голову", - приводит издание слова сотрудника администрации Черкесовского сельского поселения Новоаннинского района.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 393 бойцов из Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

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