Житель Камышина погиб на Украине

25 июня 2023, 09:19

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Роман Качанов погиб в ходе военной операции, сообщили власти Камышина. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 392 жителей Волгоградской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 июня стало известно, что на Украине погиб Владислав Венецкий из Котовского района. Он стал, по меньшей мере, 391-м жителем Волгоградской области, чья гибель в ходе специальной военной операции была подтверждена официально.

В ходе специальной военной операции погиб камышанин Роман Качанов, сообщила аднистрация Камышина 24 июня в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 392 жителей Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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