Роман Качанов. Фото: администрация Камышина https://t.me/admkam34/12548

25 июня 2023, 09:19

Житель Камышина погиб на Украине

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Роман Качанов погиб в ходе военной операции, сообщили власти Камышина. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 392 жителей Волгоградской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 июня стало известно, что на Украине погиб Владислав Венецкий из Котовского района. Он стал, по меньшей мере, 391-м жителем Волгоградской области, чья гибель в ходе специальной военной операции была подтверждена официально.

В ходе специальной военной операции погиб камышанин Роман Качанов, сообщила аднистрация Камышина 24 июня в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 392 жителей Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Мобилизованный из Волгоградской области убит в военной операции", "Власти подтвердили гибель на Украине 2100 жителей юга России", "Мобилизованный из Волжского погиб в военной операции".

Автор: "Кавказский узел"

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