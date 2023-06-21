21 июня 2023, 09:42

Мобилизованный из Волгоградской области погиб в военной операции

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Мобилизованный Владислав Венецкий погиб в военной операции на Украине, сообщил глава Котовского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 391 бойца из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 17 июня глава Котовского района сообщил, что мобилизованный Евгений Кривожихин погиб в военной операции на Украине. Таким образом, с начала военной операции была официально подтверждена гибель в ней не менее 390 бойцов из Волгоградской области.

20 июня был похоронен мобилизованный из Котовского района Владислав Венецкий, погибший "при выполнении боевых задач в зоне СВО", сообщил в тот же день глава района Сергей Чумаков в своем телеграм-канале.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

Венецкому было 24 года, уточнил чиновник. "В последний путь Владислава пришли проводить руководители района, представители Котовского военного комиссариата, общественности, близкие погибшего и многочисленные земляки", - говорится в публикации.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 391 бойца из Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Контрактник из Туапсе погиб в военной операции", "Мобилизованный из Дагестана убит в военной операции", "Двое силовиков из Ростовской области погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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