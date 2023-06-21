Мобилизованный из Волгоградской области погиб в военной операции

21 июня 2023, 09:42

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Мобилизованный Владислав Венецкий погиб в военной операции на Украине, сообщил глава Котовского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 391 бойца из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 17 июня глава Котовского района сообщил, что мобилизованный Евгений Кривожихин погиб в военной операции на Украине. Таким образом, с начала военной операции была официально подтверждена гибель в ней не менее 390 бойцов из Волгоградской области.

20 июня был похоронен мобилизованный из Котовского района Владислав Венецкий, погибший "при выполнении боевых задач в зоне СВО", сообщил в тот же день глава района Сергей Чумаков в своем телеграм-канале.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

Венецкому было 24 года, уточнил чиновник. "В последний путь Владислава пришли проводить руководители района, представители Котовского военного комиссариата, общественности, близкие погибшего и многочисленные земляки", - говорится в публикации.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 391 бойца из Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.