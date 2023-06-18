Мобилизованный из Волгоградской области убит в военной операции

18 июня 2023, 16:33

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Мобилизованный Евгений Кривожихин погиб в военной операции на Украине, сообщил глава Котовского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 390 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", Александр Петренко погиб в военной операции на Украине, сообщила 16 июня администрация Камышина. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 389 бойцов из Волгоградской области.

В Котовском районе 17 июня был похоронен погибший в военной операции Евгений Кривожихин, сообщил в своем телеграм-канале глава района Сергей Чумаков, на публикацию которого обратило внимание ИА "Высота 102".

"Уроженец Котовского района, он был мобилизован одним из первых... Совсем недавно он приходил в отпуск, мы встретились, поговорили, а сегодня его уже нет. Ему было всего 32 года", - говорится в публикации чиновника.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 390 бойцов из Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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