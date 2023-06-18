Евгений Кривожихин. Скриншот публикации главы Котовского района https://t.me/glava_kotovo/420

18 июня 2023, 16:33

Мобилизованный из Волгоградской области убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Мобилизованный Евгений Кривожихин погиб в военной операции на Украине, сообщил глава Котовского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 390 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", Александр Петренко погиб в военной операции на Украине, сообщила 16 июня администрация Камышина. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 389 бойцов из Волгоградской области.

В Котовском районе 17 июня был похоронен погибший в военной операции Евгений Кривожихин, сообщил в своем телеграм-канале глава района Сергей Чумаков, на публикацию которого обратило внимание ИА "Высота 102".

"Уроженец Котовского района, он был мобилизован одним из первых... Совсем недавно он приходил в отпуск, мы встретились, поговорили, а сегодня его уже нет. Ему было всего 32 года", - говорится в публикации чиновника.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 390 бойцов из Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Контрактник из Туапсе погиб в военной операции", "Мобилизованный из Дагестана убит в военной операции", "Двое силовиков из Ростовской области погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

18 июня 2023, 15:52

  • Азербайджанские переселенцы поделились впечатлениями от возвращения в Лачин

    Новые дома в Лачине подключены к газовым сетям, водопроводу и канализации, но массовое заселение города возможно только после строительства всей необходимой инфраструктуры, рассказали бывшие беженцы, вернувшиеся в город. В Лачине строятся медпункт, школа и промышленные предприятия, сообщил представитель властей Азербайджана.

18 июня 2023, 15:02

18 июня 2023, 14:12

18 июня 2023, 13:18

18 июня 2023, 12:30

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи