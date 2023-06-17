Военный из Камышина погиб на Украине

17 июня 2023, 11:28

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Александр Петренко погиб в ходе военной операции, сообщили власти Камышина. С начала операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 389 жителей Волгоградской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 16 июня стало известно, что на Украине погибли Геннадий Марков, Сергей Ника, Эльшад Гусейнов и Евгений Бурамбаев из Камышинского района. На эту дату была официально подтверждена гибель в ходе спецоперации как минимум 388 бойцов из Волгоградской области.

В ходе специальной военной операции погиб житель Камышина Александр Петренко, сообщила 16 июня в своем Telegram-канале администрация города.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 389 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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