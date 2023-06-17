17 июня 2023, 11:28

Военный из Камышина погиб на Украине

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Александр Петренко погиб в ходе военной операции, сообщили власти Камышина. С начала операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 389 жителей Волгоградской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 16 июня стало известно, что на Украине погибли Геннадий Марков, Сергей Ника, Эльшад Гусейнов и Евгений Бурамбаев из Камышинского района. На эту дату была официально подтверждена гибель в ходе спецоперации как минимум 388 бойцов из Волгоградской области.

В ходе специальной военной операции погиб житель Камышина Александр Петренко, сообщила 16 июня в своем Telegram-канале администрация города.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 389 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Контрактник из Туапсе погиб в военной операции", "Мобилизованный из Дагестана убит в военной операции", "Двое силовиков из Ростовской области погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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