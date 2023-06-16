Российские военные на Украине. Фото: пресс-служба Минобороны России mil.ru

16 июня 2023, 11:02

Власти сообщили о гибели на Украине четырех бойцов из Волгоградской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В военной операции на Украине погибли Геннадий Марков, Сергей Ника, Эльшад Гусейнов и Евгений Бурамбаев, сообщила администрация Камышинского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 388 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 13 июня в Волжском похоронили 35-летнего мобилизованного Александра Руденко, который погиб в военной операции на Украине, сообщили в военкомате. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 384 бойцов из Волгоградской области.

В Волгограде 15 июня ордена Мужества семьям бойцов, погибших в военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Камышинского района в своем телеграм-канале.

В числе погибших бойцов названы Геннадий Марков, Сергей Ника, Эльшад Гусейнов и Евгений Бурамбаев. Подробности их биографий и гибели в публикации не приведены.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 388 бойцов из Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Контрактник из Туапсе погиб в военной операции", "Мобилизованный из Дагестана убит в военной операции", "Двое силовиков из Ростовской области погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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