Власти сообщили о гибели на Украине четырех бойцов из Волгоградской области

16 июня 2023, 11:02

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В военной операции на Украине погибли Геннадий Марков, Сергей Ника, Эльшад Гусейнов и Евгений Бурамбаев, сообщила администрация Камышинского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 388 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 13 июня в Волжском похоронили 35-летнего мобилизованного Александра Руденко, который погиб в военной операции на Украине, сообщили в военкомате. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 384 бойцов из Волгоградской области.

В Волгограде 15 июня ордена Мужества семьям бойцов, погибших в военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Камышинского района в своем телеграм-канале.

В числе погибших бойцов названы Геннадий Марков, Сергей Ника, Эльшад Гусейнов и Евгений Бурамбаев. Подробности их биографий и гибели в публикации не приведены.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 388 бойцов из Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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