"Важные истории"* рассказали о финансировании университета спецназа в Гудермесе

01 июля 2023, 02:11

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Российский университет спецназа в Гудермесе, ставший одним из центров подготовки бойцов для участия в специальной военной операции на Украине, финансируется за счет средств чеченского бизнесмена Мовсади Альвиева, сообщают "Важные истории"*.

Как писал "Кавказский узел", выручка Российского университета спецназа в Гудермесе, где готовят добровольцев к отправке на Украину, в 2022 году выросла втрое, следует из опубликованного налоговой службой отчета. Добровольные пожертвования на сумму 349 миллионов указаны в отчете единственным источником дохода организации в 2022 году.

"Важные истории"* 29 июня рассказали об особенностях работы Российского университета спецназа в Гудермесе и его финансировании. По данным издания, идея создания учебного центра сил специального назначения принадлежит главе Чечни Рамзану Кадырову, в нем проходили переподготовку как сотрудники спецподразделений, так и гражданские лица, например, охранники и личные водители. С начала спецоперации на Украине университет сосредоточился на наборе добровольцев.

Мэрия Грозного сообщала, что специалисты Российского университета спецназа тренируют добровольцев в течение 10 дней. После прохождения подготовки бойцам выдается необходимая экипировка и их отправляют на Украину. Опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты сочли недостаточным 10-дневный срок подготовки. Такой срок достаточен лишь для добровольцев, уже имеющих военный опыт, указал, в частности, Александр Храмчихин. В Афганистане советских солдат готовили к боям полгода, подтвердил Андрей Кошкин.

По словам одного из добровольцев, поступить в университет несложно, достаточно просто прийти в мэрию Грозного и сказать: "Я доброволец". После этого желающих отвозят в университет, где они проходят обучение. Другой учащийся рассказал, что особых ограничений на прием нет. В случае, если заявитель находится не в форме или в возрасте, нужно было лишь пробежать дистанцию в километр.

По данным издания, учебный центр построен на землях, которые арендовала компания, связанная с чеченским бизнесменом Мовсади Альвиевым. Также отмечается, что с начала 2022 года по весну 2023 года учебное заведение получило 460 миллионов рублей в виде взносов учредителя, которым является акционерное общество "Республиканская управляющая компания". Основой бюджета компании является займы от акционерного общества "Многофункциональный, спортивно-тренировочный центр "Мастер", которое, в свою очередь, получает займы от чеченского застройщика, акционерного общества "Инкомстрой". Оба общества также связаны с Мовсади Альвиевым, который до 2020 года был директором "Инкомстроя" и уже почти десять лет является директором "Мастера".

Мовсади Альвиев - один из спонсоров Фонда имени Ахмата Кадырова, бизнес-партнер Рамзана Кадырова. Его компании "Грозный-сити" принадлежат небоскребы в одноименном центре столицы Чечни, а также аналогичные центры в Гудермесе, Аргуне и Шали. Кроме того, по данным издания, у Альвиева также ряд других бизнес-проектов.

Комментариями Мовсади Альвиева по поводу информации о финансировании Российского университета спецназа "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, что Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке групп бойцов из Чечни на Украину. В конце мая он заявил, что с начала военной операции из республики отправлено 26 тысяч бойцов. 11 июня Кадыров рассказал, что в Чечне из опытных бойцов сформированы два полка министерства обороны "Ахмат-Россия" и "Ахмат-Чечня". 20 июня глава Чечни сообщил, что очередная группа добровольцев, прошедшая обучение в Российском университете спецназа, отправила в зону проведения спецоперации.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* внесено Минюстов в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.