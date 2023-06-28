Показания следователя смутили семью Бачалиашвили

28 июня 2023, 03:17

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На бывшего следователя Серго Шубитидзе, который расследовал дело о гибели программистки Тамар Бачалиашвили, оказывалось давление, в связи с чем он и признал вину в воспрепятствовании правосудию, заявил адвокат семьи Бачалиашвили Михаил Рамишвили.

Как писал "Кавказский узел", 2 мая прокуратура Тбилиси отчиталась о начале расследования возможной фальсификации доказательств по делу о смерти программистки Тамар Бачалиашвили. Следователь Серго Шубитидзе вызван на опрос в связи с его интервью, которое он дал одному из грузинских телеканалов, сообщило ведомство. 2 мая защита потребовала от Генпрокуратуры Грузии возобновить расследование дела о смерти девушки. 26 июня Шубитидзе был арестован.

29 апреля следователь дал интервью журналистам, заявив, что не верит в самоубийство Бачалиашвили. Он рассказал об обстоятельствах дела, которые считает подозрительными, и предположил, что дело могло быть сфальсифицировано, сообщило 2 мая издание Netgazeti. Прокуратура объявила завершенным расследование дела о смерти Бачалиашвили 17 декабря 2020 года. Следователи тогда озвучили выводы, что она покончила жизнь самоубийством.

Адвокат семьи Бачалиашвили Михаил Рамишвили считает, что на следователя Серго Шубитидзе оказывается давление, в связи с чем он признался в том, что ввел следствие в заблуждение.

«Свидетель (следователь Серго Шубитидзе) повторил информацию, озвученную на телевидении, и в суде, чем ввел в заблуждение семью Бачалиашвили, следственные органы и общественность», - говорится в сообщении прокуратуры, имеющиеся в распоряжении корреспондента «Кавказского узла».

В частности, Шубитидзе сообщил, что начал следствие после обнаружения тела Тамар Бачалиашвили. При том, следствие было начато 19 июля 2020 года Тетроцкарским управлением департамента региона Квемо Картли министерства внутренних дел по факту ее исчезновения, его начал Джимшер Апциаури. Шубитидзе там и вовсе не работал. Кроме того, сотрудник следственных органов, которого он указал, как человека, который принес ему телефон, не участвовал в следственных действиях, на что указывает протокол, а также имеющиеся фото и видеозаписи.

Однако Рамишвили обратил внимание на то, что в своем интервью Серго Шубитидзе заявил, что рассказывает об обстоятельствах гибели Тамар Бачалиашвили со всей «ответственностью за свои слова и информацию». «Видимо, государство и система использовали определенные методы не только в его отношении, но и всех тех, кто скажет по этому делу хотя бы слово правды – все встанут перед такой опасностью. Видимо, на него может оказываться какое-то давление. По моей оценке, не может быть других оснований для признания вины», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Он сообщил, что во время ознакомления с материалами дела не видел никаких видеозаписей. Были только фотографии изымаемых вещественных доказательств. Кроме того, на месте происшествия было очень много сотрудников полиции и все они были в медицинских масках – кто находился на месте, кто-то приезжал, кто-то уезжал. «Соответственно, никто не сможет утверждать, что там кого-то не было, поскольку там было очень много людей. И там был только один фотограф, снимающий вещдоки и их опломбирование», - сказал Рамишвили.

Он также обратил внимание на то, что Шубитидзе сначала сказал, что на месте происшествия ему принесли телефон Бачалиашвили, а во время следствия признал, что перепутал ее телефон с другим. «Исходя из этого, получается, что он изначально был включен в это дело. На это также указывает то, что по его постановлению было проведено несколько следственных действий. В этом случае, если он перепутал телефон, то чей это телефон, из какого дела? И как на этом телефоне оказалась подписанная мною пломба?» - задается вопросом Рамишвили.

Семья Бачалиашвили также уверена, что в своем интервью Шубитидзе изначально сказал правду и изменил свои показания под давлением. Родители погибшей программистки анонсируют проведение акций протеста.

Ранее мать Тамар Бачалиашвили Теона Тамазашвили заявила, что не доверяет версии следствия о суициде дочери. Она потребовала, чтобы к расследованию подключились специалисты Федерального бюро расследований (ФБР) США, однако ФБР отказалось принять участие в расследовании. После этого родные девушки добились передачи дела из МВД Грузии в прокуратуру.

В начале сентября 2020 года прокуратура Грузии обнародовала записи камер видеонаблюдения, на которых зафиксировано, как Бачалиашвили приобретает товары, с помощью которых могла совершить самоубийство. Следствие установило, что она искала в интернете, где можно легально приобрести эти товары. В автомобиле Бачалиашвили были обнаружены упаковки от этих товаров.

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