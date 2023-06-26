Жительница Новороссийска признана виновной в дискредитации армии

26 июня 2023, 22:25

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Суд в Новороссийске оштрафовал на 30 тысяч рублей местную жительницу Людмилу Колесникову за публикацию пацифистских видео в соцсети. Колесникова пояснила публикацию видео ошибкой.

"Кавказский узел" писал, 4 марта 2022 года была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ). Максимальное наказание по этой статье для граждан – штраф в 50 тысяч рублей, но ее повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование.

Людмила Колесникова признана виноной в дискредитации армии за публикацию на своей странице в соцсети "ВКонтакте" пацифистских видео, сообщило сегодня издание "Кавказ. Реалии"*.

Как следует из карточки дела на сайте Октябрьского районного суда Новороссийска, Колесникова в суде пояснила, что сохраняла видеозаписи, чтобы посмотреть их позже, и не знала, что они доступны для других пользователей соцсети. Суд указал, что довод Колесниковой о том, что она не знала о публичности размещенных видеозаписей "не свидетельствует о невиновности", так как настройки приватности "устанавливаются владельцем страницы" и оштрафовал ее на 30 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в отношении жителя Сочи Дмитрия Ярикова, который ранее уже был оштрафован за дискредитацию армии и уехал из Краснодарского края, силовики завели новое дело о дискредитации вооруженных сил.

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