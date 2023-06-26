Сочинец Яриков вновь обвинен в дискредитации армии

26 июня 2023, 01:52

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Как писал "Кавказский узел", ранее суд оштрафовал на 40 тысяч рублей жителя Сочи Дмитрия Ярикова за дискредитацию российских военных. Поводом для составления административного протокола стали сообщения в одном из мессенджеров, которые суд счел дискредитирующими действия российских военных, а также пацифистские комментарии. В мае стало Яриков заявил, что столкнулся с угрозами силовиков и вынужден был покинуть Краснодарский край.

Новое административное дело о дискредитации российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ) в отношении жителя Сочи Дмитрия Ярикова поступило на рассмотрение Лазаревского районного суда, пишут 25 июня "Кавказ.Реалии"*.

В карточке дела на сайте суда указано, что дело поступило на рассмотрение 6 июня, на 21 июня было назначено судебное заседание, однако из-за того, что лицо, "участие которого в рассмотрении дела признано обязательным", не явилось в суд, рассмотрение было перенесено на 24 июля.

Напомним, административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ) была введена 4 марта 2022 года. Максимальное наказание по этой статье для граждан - штраф в 50 тысяч рублей, но ее повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование.

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