Жители Тырныауза добились ремонта водопровода

25 июня 2023, 19:03

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Рабочие устранили аварию на водопроводе в Тырныаузе после жалоб горожан на подтопления дорог и отсутствие воды, отчитались власти.

Как писал "Кавказский узел", 24 мая Центр управления регионом (ЦУР) Кабардино-Балкарии сообщил о восстановлении подачи воды жителям Нарткалы после их жалоб в соцсетях.

Центр управления регионом обрабатывает обращения жителей, поступающие из соцсетей, через специализированную систему "Инцидент Менеджмент", сообщило ведомство 24 мая 2023 года.

В Тырныаузе устранен прорыв трубопровода на магистрали холодного водоснабжения после того, как система «Инцидент Менеджмент» зафиксировала в социальных сетях обращения жителей города о подтоплении федеральной трассы и пешеходных зон, а также отсутствии водоснабжения по проспекту Эльбрусский, 42, сообщил сегодня Центр управления регионом.

"Сотрудники Центра управления регионом направили обращения в местную администрацию Эльбрусского района. Специалисты установили, что причиной подтопления стал прорыв на магистрали холодного водоснабжения. С привлечением спецтехники проведены сварочные работы. Заменен повреждённый участок трубопровода длиной 100 метров", - говорится в публикации в телеграм-канале ЦУР.

Водоснабжение восстановлено не только для жителей многоквартирного дома, но и для социальных объектов, в том числе пожарной части, администрации и школы, отмечается в сообщении. "Водоснабжение восстановлено и подается в штатном режиме", - сообщил Центр.

Напомним, жители Кабардино-Балкарии неоднократно жаловались на нерешенную проблему с водоснабжением. Так, 16 апреля пользователи соцсети, комментируя отчет республиканского правительства о ремонте водозабора и дренажа в селении Лечинкай, отметили, что во многих населенных пунктах республики вода поступает с перебоями или низкого качества.

В феврале жители села Жемтала Черекского района пожаловались на отсутствие воды, срывы графика ее подвоза и нехватку бутилированной воды в магазинах.

Проблема с подачей воды в селе Жемтала существует давно, рассказали сельчане "Кавказскому узлу". По данным местных властей, проблема усугубляется из-за ветхих труб. Вода подается по графику и в других селениях Кабардино-Балкарии, ее приходится запасать и привозить из других районов.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.