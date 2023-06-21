Власти сообщили о гибели на Украине военного из Дагестана

21 июня 2023, 23:01

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Рядовой Абдурахман Махмудов погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Курахского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 536 силовиков из Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Джамалутдин Алиев стал 535-м военным и Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Рядовой Абдурахман Махмудов погиб в ходе специальной военной операции 14 января, сообщила сегодня администрация Курахского района в своем Telegram-канале, отчитываясь об открытии мемориальной доски на школе, где он учился. Другие подробности о погибшем в сообщении не приведены.

Таким образом, с начала специальной военной операции официально подтверждена гибель не менее 536 военных из Дагестана. Власти и силовики на 17.20 мск 21 июня сообщили о гибели на Украине не менее 2115 силовиков с юга России, в том числе 1136 – из СКФО и 979 – из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, погибших в ходе спецоперации, составленный на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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