Военный из Дагестана погиб на Украине

21 июня 2023, 17:42

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Старший прапорщик Джамалутдин Алиев погиб на Украине, сообщила администрация Табасаранского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 535 силовиков из Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Ибрагим Гамзатов, Амир Амиров, Ильгам Гасанов, Рамидин Ибилкасумов, Башир Бахмудов и Рамазан Магомадов погибли на Украине. Общее число военных из Дагестана, гибель которых подтвердили власти, достигло 534.

Уроженец села Дюбек, старший прапорщик Джамалутдин Алиев, погибший в ходе военной операции на Украине, посмертно награжден орденом Суворова, сообщила администрация Табасаранского района 20 июня в своем Telegram-канале. Другие подробности о погибшем в сообщении не указаны.

Таким образом, с начала специальной военной операции официально подтверждена гибель не менее 535 военных из Дагестана. Власти и силовики на 17.20 мск 21 июня сообщили о гибели на Украине не менее 2114 силовиков с юга России, в том числе 1135 – из СКФО и 979 – из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, погибших в ходе спецоперации, составленный на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.