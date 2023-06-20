Шесть военных из Дагестана убиты на Украине

20 июня 2023, 14:52

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Ибрагим Гамзатов, Амир Амиров, Ильгам Гасанов, Рамидин Ибилкасумов, Башир Бахмудов и Рамазан Магомадов погибли на Украине, сообщили районные власти. С начала военной операции на Украине власти сообщили о гибели там как минимум 534 военных из Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Эдуард Ахмедханов стал 528-м жителем Дагестана, чью гибель на Украине подтвердили власти.

Уроженец села Ичичали Гумбетовского района, боец ЧВК "Вагнер" Ибрагим Гамзатов погиб на Украине, сообщила администрация Гумбетовского района в своем Telegram-канале 19 июня.

Амир Амиров, уроженец села Зубутли-Миатли погиб в ходе военной операции 17 июня, говорится в сообщении в Telegram-канале администрации Кизилюртовского района от 19 июня.

39-летний Боец ЧВК "Вагнер" Ильгам Гасанов погиб под Артемовском, сообщила администрация Хивского района в своем Telegram-канале 18 июня.

Власти Магарамкентского района 16 июня проинформировали о гибели в ходе СВО сержанта Рамидина Ибилкасумова . Он служил командиром машины взвода заграждений инженерно-саперной роты, 33-летний военный похоронен в родном селе Тагиркент-Казмаляре, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Башир Бахмудов погиб на Украине, сообщила администрация Кумторкалинского района, проинформировав об открытии мемориальной доски. Как следует из информации на фотографии, приложенной к публикации в Telegram-канале районной администрации, Баширу было 29 лет, он погиб 15 мая 2022 года.

Уроженец села Новокаре сержант Рамазан Маговадов погибший в ходе военной операции 23 февраля, посмертно награжден орденом мужества, сообщила 17 июня администрация Бабаюртовского района в своем Telegram-канале.

Таким образом, с начала специальной военной операции официально подтверждена гибель не менее 534 военных из Дагестана. Власти и силовики на 14.30 мск 20 июня сообщили о гибели на Украине не менее 2111 силовиков с юга России, в том числе 1134 – из СКФО и 977 – из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, погибших в ходе спецоперации, составленный на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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