Танкист из Магарамкентского района погиб на Украине

20 июня 2023, 07:53

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Командир танкового взвода Эдуард Ахмедханов погиб на Украине, сообщили власти Магарамкентского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее 528 жителей Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 июня стало известно, что на Украине погиб Халид Ризванов из Буйнакского района. Он стал, по меньшей мере, 527-м жителем Дагестана, чья гибель в ходе специальной военной операции (СВО) была подтверждена официально.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб уроженец села Азадоглы в Магарамкентском районе, командир танкового взвода Эдуард Ахмедханов, сообщила 19 июня в своем Telegram-канале администрация Магарамкентского района.

Таким образом, с начала специальной военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 528 жителей Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, погибших в ходе спецоперации, составленный на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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