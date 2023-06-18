Уроженец Буйнакского района погиб на Украине

18 июня 2023, 07:57

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Халид Ризванов из села Акайтала погиб на Украине, сообщили власти Буйнакского района. С начала спецоперации официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 527 жителей Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 июня стало известно, что на Украине погиб Али Магомедов из Кумторкалинского района. Он стал по меньшей мере 526-м жителем Дагестана, чья гибель в ходе специальной военной операции (СВО) была подтверждена официально.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб Халид Ризванов из села Акайтала в Буйнакском районе. В родном селе в честь него открыта мемориальная доска, сообщила 14 июня в своем Telegram-канале администрация Буйнакского района.

Таким образом, с начала специальной военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 527 жителей Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, погибших в ходе спецоперации, составленный на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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