Силовик из Дагестана погиб на Украине

15 июня 2023, 12:45

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Али Магомедов погиб на Украине, сообщили власти Кумторкалинского района. С начала спецоперации официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 526 военных из Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 июня стало известно, что на Украине погибли Магомед Хасиев и Магомед Шарапкиков. На эту дату официально была подтверждена гибель в ходе специальной военной операции (СВО) как минимум 525-ти жителей Дагестана.

При проведении спецоперации на Украине погиб житель Кумторкалинского района Али Магомедов. Глава района Айнутдин Зиявутдинов передал его родственникам орден Мужества, которым Магомедов награжден посмертно, сообщила 14 июня "Дагестанская правда" со ссылкой на администрацию Кумторкалинского района.

Таким образом, с начала специальной военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 526 жителей Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, погибших в ходе спецоперации, составленный на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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