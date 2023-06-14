14 июня 2023, 15:51

Власти сообщили о гибели на Украине двух военных из Дагестана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Магомед Хасиев и Магомед Шарапкиков погибли на Украине, сообщили власти двух районов. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 525 силовиков из Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Шамиль Абдулвагабов и Эльбрус Зубаилов погибли на Украине. Общее число силовиков из Дагестана, гибель которых на Украине подтвердили власти, достигло 523

Администрация Гунибского района 13 июня в своем Telegram-канале сообщила о гибели в военной операции Магомед Шарапкикова. Подробности о нем в сообщении не приведены.

Магомед Хасиев погиб в военной операции на Украине, сообщила 11 июня администрация Бабаюртовского района в своем Telegram-канале. 

Хасиев отправился на Украину в рамках частичной мобилизации, погиб в начале июня, похоронен в родном селе Бабаюрт. У него остались жена и двое детей, сообщила 11 июня местная газета "Бабаюртовские вести".

Таким образом, с начала специальной военной операции официально подтверждена гибель не менее 525 военных из Дагестана. Власти и силовики на 15.30 мск 14 июня сообщили о гибели на Украине не менее 2083 силовиков с юга России, в том числе 1121 из СКФО и 964 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, погибших в ходе спецоперации, составленный на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Сын Руслана Ямадаева убит в боях на Украине", "Двое военных из Ставропольского края погибли на Украине", "Мобилизованный из Дагестана убит в военной операции".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

14 июня 2023, 16:36

14 июня 2023, 15:11

  • Азербайджанский активист пожаловался на незаконный полицейский контроль

    Сотрудники полиции контролируют визиты родственников и врачей к парализованному члену движения "Мусульманское единство" Абульфазу Буньядову и не выпускают его на лечение в больницу, рассказал сам активист. Такой контроль над освобожденным из тюрьмы активистом противоречит закону, указал правозащитник Эльшан Гасанов.

14 июня 2023, 14:46

  • Давид Тоноян оставлен под арестом

    Антикоррупционный суд оставил бывшего министра обороны Армении Давида Тонояна под арестом, отклонив ходатайство защиты об изменении меры пресечения.

14 июня 2023, 14:32

14 июня 2023, 13:47

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи