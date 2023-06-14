Власти сообщили о гибели на Украине двух военных из Дагестана

14 июня 2023, 15:51

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Магомед Хасиев и Магомед Шарапкиков погибли на Украине, сообщили власти двух районов. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 525 силовиков из Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Шамиль Абдулвагабов и Эльбрус Зубаилов погибли на Украине. Общее число силовиков из Дагестана, гибель которых на Украине подтвердили власти, достигло 523.

Администрация Гунибского района 13 июня в своем Telegram-канале сообщила о гибели в военной операции Магомед Шарапкикова. Подробности о нем в сообщении не приведены.

Магомед Хасиев погиб в военной операции на Украине, сообщила 11 июня администрация Бабаюртовского района в своем Telegram-канале.

Хасиев отправился на Украину в рамках частичной мобилизации, погиб в начале июня, похоронен в родном селе Бабаюрт. У него остались жена и двое детей, сообщила 11 июня местная газета "Бабаюртовские вести".

Таким образом, с начала специальной военной операции официально подтверждена гибель не менее 525 военных из Дагестана. Власти и силовики на 15.30 мск 14 июня сообщили о гибели на Украине не менее 2083 силовиков с юга России, в том числе 1121 из СКФО и 964 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, погибших в ходе спецоперации, составленный на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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