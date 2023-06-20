Активисты потребовали обеспечить доступную среду в центре Махачкалы 

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Улица Коркмасова в Махачкале недоступна для колясочников из-за высоких бордюров и неудобных съездов. Проблему можно было бы решить на стадии досудебного соглашения, но городские власти оспаривают решения суда, который обязал их устранить нарушения, рассказали активисты.

Как писал "Кавказский узел", при реконструкции улицы Коркмасова в Махачкале не учтены интересы людей, передвигающихся на инвалидных колясках, а из-за сужения проезжей части есть риск увеличения дорожных пробок в центре города, заявил в апреле 2022 года руководитель правозащитной организации "Монитор пациента и ЖКХ" Зияутдин Увайсов. Если нарушения не будут устранены, то правозащитники будут добиваться их устранения в судебном порядке, подчеркнул он. 29 мая стало известно, что суд удовлетворил иск активистов, требовавших от властей Махачкалы сделать съезды тротуаров на улице Коркмасова удобными для людей в инвалидных колясках.

Улица Коркмасова находится в центре Махачкалы. Планы мэрии сделать улицу Коркмасова "пешеходоориентированной" не соответствуют интересам горожан, а сами работы ведутся крайне медленно, прокомментировали в ноябре 2021 года местные жители призывы прекратить критику реконструкции улицы.

В рамках досудебного урегулирования была подана жалоба на нарушение стандартов доступной среды именно на пересечении улицы Толстого и улицы Коркмасова, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель правозащитной организации "Монитор ЖКХ" Сулейман Сулейманов.

Досудебное уведомление было направлено в управление жилищно-коммунального хозяйства Махачкалы, которое обязало МБУ "Махачкала" ликвидировать нарушения. Однако МБУ "Махачкала" в ответе правозащитникам указало, что в связи с загруженностью не имеет возможности устранить нарушение, но обещает слетать это через неопределенное время, пояснил Сулейман Сулейманов. "В итоге нам приходится обращаться в суд и привлекать в качестве ответчиков как администрацию Махачкалы, так и управление жилищно-коммунального хозяйства города", - рассказал Сулейманов.

С начала апреля по конец мая подано три судебных иска по 12 локациям по улице Коркмасова, где после проверки были обнаружены нарушения стандартов доступной среды. По всем трем искам уже есть судебные решения. "Все решения вынесены в нашу пользу Одно судебное решение уже обжаловано ответчиком, по остальным также ожидаем обжалования поскольку все такие решения обжалуются администрацией по умолчанию", - рассказал Сулейманов.

Решение от 29 мая касалось перекрестка улицы Коркмасова и улицы Толстого. Суд обязал ответчиков устранить все нарушения и привести данный перекрёсток в соответствие со стандартами доступной среды. Сулейманов не сомневается, что ответчики обжалуют это постановление суда - это они могут сделать в течение месяца после даты решения.

Перекресток улиц Коркмасова и Толстого является одним из оживленных центральных участков города с многочисленной проходимостью и при съезде с данного участка у инспектора "Монитора доступной среды" возникли значительные трудности."Реконструкция проведена некачественно, имеются явные нарушения нормативов доступной среды", - пояснил Сулейманов.

Разбирательства по подобным нарушениям стандартов доступной среды завершаются в течении одного судебного заседания, сообщил юрист "Монитора ЖКХ" и "Монитора доступной среды" Султан Султанов. В иске "Монитора доступной среды" в качестве ответчиков указаны администрация Махачкалы и их структурное подразделение – Управление жилищно-коммунального хозяйства города. На суде "администрация указывает на УЖКХ Махачкалы и говорит, что они обязаны все это делать", сказал юрист корреспонденту "Кавказского узла".

Несмотря на то, что управление жилищно-коммунального хозяйства Махачкалы является подведомственной структурой администрации Махачкалы, представитель мэрии в ходе суда настаивает, что устранение нарушения является обязанностью управления и просит отказать в исковых требованиях к самой администрации города. Если же решение суда выносится в пользу правозащитников, администрацией города эти решения оспариваются почти всегда, отметил юрист. "У государственных органов такой регламент, что какое бы решение не было им главное оспорить вплоть до кассации", - пояснил Султан Султанов.

Реконструкция улицы Коркмасова еще не окончила, отметил руководитель правозащитной организации "Монитор ЖКХ", проектом которого является "Монитор доступной среды", Зияутдин Увайсов. "Фактически улица Коркмасова не принята и не доделана. Я и руководитель проекта "Монитор доступной среды" Сабрина Алиева включены в комиссию по приёмке улицы Коркмасова, но она не принята и не завершена до сих пор",- рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Увайсова, поскольку власти затягивают с официальной приёмкой реконструированной части Коркмасова, инспекторы "Монитора доступной среды" решили проверять доступность улицы для колясочников. В результате таких проверок направляются вначале досудебные обращения, а потом, если власти не реагируют должным образом, и судебные разбирательства по каждому нарушению, отметил Увайсов. "Они бы могли это все выполнять в досудебном порядке, но они не выполняют и нам приходится обращаться в суд", - рассказал Увайсов.

В рамках судебных разбирательств администрация города выстраивает "максимальную линию защиты своих позиций", опротестовывая каждое решение суда, вынесенное в пользу правозащитников. Главная задача этих обращений - обеспечить маломобильным людям, в том числе и тем, кто передвигается на колясках, качественную доступную среду, а также заставить муниципальные органы должным образом выполнять свои обязанности, добавил Увайсов.

Руководитель проекта "Монитор доступной среды" Сабрина Алиева уверена, что ответчики будут опротестовывать решение суда, вынесенное 29 мая. По словам Алиевой, по улице Коркмасова в районе ЦУМа зафиксировано множество проблем с доступностью для колясочников. В частности, высота определенных сходов с тротуаров, не позволяет маломобильным людям на колясках спускаться на проезжую часть и подниматься с проезжей части на тротуар, отметила Алиева. "Некоторые настолько высокие, что даже подняться невозможно",- рассказала Алиева. Она отметила, что большое количество бордюров и съездов на отреставрированной части улицы Коркмасова не соответствуют стандартам доступной среды.

Входы во многие госучреждения в Махачкале не оборудованы пандусами, что нарушает права инвалидов, и правозащитникам приходится в судах добиваться установки пандусов, но около 30% жалоб судьи не удовлетворяют, пояснили в августе 2021 года "Кавказскому узлу" активисты.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.