Активисты убедили суд в нарушении прав инвалидов чиновниками в Махачкале

31 мая 2023, 12:39

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Суд удовлетворил иск активистов, требовавших от властей Махачкалы сделать съезды тротуаров на улице Коркмасова удобными для людей на инвалидных колясках, сообщили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", при реконструкции улицы Коркмасова в Махачкале не учтены интересы людей, передвигающихся на инвалидных колясках, а из-за сужения проезжей части есть риск увеличения дорожных пробок в центре города, заявил в апреле 2022 года руководитель правозащитной организации "Монитор пациента и ЖКХ" Зияутдин Увайсов. Если нарушения не будут устранены, то правозащитники будут добиваться их устранения в судебном порядке, подчеркнул он.

Улица Коркмасова находится в центре Махачкалы. Планы мэрии сделать улицу Коркмасова "пешеходоориентированной" не соответствуют интересам горожан, а сами работы ведутся крайне медленно, прокомментировали в ноябре 2021 года местные жители призывы прекратить критику реконструкции улицы.

Суд удовлетворил иск активистов к чиновникам, сообщил поздно вечером 29 мая "Монитор пациента и ЖКХ". "Вчера мы выиграли судебный процесс по иску к администрации Махачкалы и Управлению ЖКХ. Дело о съездах с тротуаров на пересечении улиц Коркмасова-Толстого. Да-да, той самой, которую больше года реконструируют и до сих пор не приняли, как положено", - говорится в публикации в телеграм-канале правозащитной организации.

Съезды с тротуаров "такие, что по ним невозможно спускаться людям на колясках", отмечается в сообщении. "Кстати, в комиссию для принятия входила и Сабрина [Алиева], но никакого приглашения ей так и не поступило", - сообщили правозащитники.

В январе 2022 года Зияутдин Увайсов сообщил, что правозащитная организация направила в мэрию Махачкалы письмо с предложением включить руководителя проекта "Монитор доступной среды" Сабрину Алиеву в комиссию, которая будет принимать отремонтированную улицу Коркмасова, а в последующем все улицы и тротуары, ремонтируемые в Махачкале.

"Мы с первого дня борьбы за доступную среду удивляемся, когда организации не хотят исправлять очевидные нарушения и доводят до суда. А потом ещё подают апелляции. Они активно борются за право не делать пандусы, за право запереть инвалидов дома, за право лишить их похода в парк или даже в магазин", - заявил "Монитор пациента и ЖКХ".

Представитель властей заявил в суде, что "права Алиевой заканчиваются за пределами ее двора", поясняется в публикации.

Входы во многие госучреждения в Махачкале не оборудованы пандусами, что нарушает права инвалидов, и правозащитникам приходится в судах добиваться установки пандусов, но около 30% жалоб судьи не удовлетворяют, пояснили в августе 2021 года "Кавказскому узлу" активисты.

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