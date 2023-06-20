Власти Северной Осетии анонсировали выплаты для жителей подтопленных домов

20 июня 2023, 03:43

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По 10 тысяч рублей выплатят жителям Владикавказа и окрестных поселков, чьи дома были подтоплены во время непогоды, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Как информировал "Кавказский узел", 18 июня спасатели сообщили, что частные дома во владикавказском поселке Южный оказались подтоплены после сильного ливня, три человека были эвакуированы. 19 июня из-за непогоды во Владикавказе и Пригородном районе был введен режим чрезвычайной ситуации. Местные жители пожаловались в соцсети на подтопленные улицы и раскритиковали чиновников за неработающие ливневки.

Власти Северной Осетии сообщили о выплатах для каждого жителя пострадавших от непогоды домовладений во Владикавказе и других населенных пунктах республики. Им будет выплачено по 10 тысяч рублей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу республики Сергея Меняйло.

В своем телеграм-канале Меняйло сообщил, что выплаты получат, помимо жителей Владикавказа, жильцы пострадавших домов в поселках Карца, Южный, Октябрьское, Восход и Ир. "Методика расчета здесь одна. Есть выплаты на первоочередные нужды. Плюс выплата за частичную или полную утрату имущества первой необходимости. Сумму мы должны определить фиксированно, на неотложные нужды. А дальше, в зависимости от ущерба, будем выплачивать от 50 до 100 тысяч рублей", - написал он.

Глава республики также отметил, что основная задача, которая стоит перед властями - создание "подробного реестра пострадавших: сколько человек проживают в домовладении, какой именно ущерб причинен".

О ситуации с подтоплением во Владикавказе рассказала автор блога "Блогерка. Северный Кавказ" на "Кавказском узле". По ее словам, специальные службы "разгребают последствия, сообщали, что с улицы Магкаева-Шмулевича вывезли 80 камазов камней, деревьев и мусора, которые нанесло потоком". "В сети распространяется сбор волонтеров для помощи пострадавшим в поселке Южный. Спортсмен Артур Алборов записал обращение на своей странице <...>: "Наша команда выехала помогать поселку Южному и будем рады каждому, кто присоединится к нам, жду обратной связи", - написала автор блога в публикации "Волонтеры помогают пострадавшим от затопления в Северной Осетии".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем во Владикавказе ожидается слабый дождь при температуре воздуха +16 градусов, скорость ветра – 1 метр в секунду. В ночь на 21 июня ожидается умеренный дождь, температура воздуха понизится до +15 градусов, скорость ветра – останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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