Житель Темрюкского района обвинен в дискредитации военных

18 июня 2023, 12:30

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Силовики в Темрюкском районе Краснодарского края составили протокол о дискредитации военных на местного жителя Владимира Середину.

Как сообщал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию российской армии была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе Краснодарского края, стали подвергаться преследованию, в частности – по административной статье 20.3.3 КоАП РФ. Максимальное наказание по ней для граждан – штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Сотрудники правоохранительных органов составили протокол о дискредитации военных на жителя Темрюкского района Владимира Середину, сообщили 17 июня "Кавказ. Реалии"*. Издание при этом не уточнило за что именно был составлен протокол на Середину, и не привело подробностей по его делу.

В карточке дела на сайте Темрюкского районного суда указано, что протокол на Середину составлен по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России". Дело судом еще не рассмотрено. Иных сведений не нему не приведено.

Комментариев от Владимира Середины или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 18 июня стало известно, что дело о дискредитации армии в отношении жителя Сочи Владислава Перегона возвращено судом в полицию, так как истек срок привлечения к административной ответственности.

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