Суд возвратил в полицию дело обвиняемого в дискредитации армии сочинца

18 июня 2023, 03:13

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Дело о дискредитации армии в отношении жителя Сочи Владислава Перегона возращено в полицию, так как истек срок привлечения к административной ответственности.

Как писал "Кавказский узел", 11 июня стало известно, что силовики составили на жителя Сочи Владислава Перегона протокол о дискредитации армии.

Центральный районный суд Сочи вернул в полицию дело Владислава Перегона, обвиняемого в дискредитации российской армии, пишут 17 июня "Кавказ.Реалии"*.

В определении, опубликованном на сайте суда, указано, что "судья считает необходимым возвратить протокол об административном правонарушении и другие материалы дела об административном правонарушении в орган, должностному лицу, которые составили протокол", та как "дело в отношении Перегона В.С. было направлено в суд за пределами срока давности привлечения к административной ответственности".

При этом судья отметил, что отдел полиции Центрального района Сочи "вправе повторно обратиться в суд после устранения нарушений, препятствующих в рассмотрении дела судом".

Ответственность за дискредитацию российской армии была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе Краснодарского края, стали подвергаться преследованию, в частности – по административной статье 20.3.3 КоАП РФ. Максимальное наказание по ней для граждан – штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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