Контрактник из Туапсе погиб в военной операции

11 июня 2023, 17:37

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В военной операции на Украине погиб туапсинец Владимир Зарубкин, сообщили местные власти. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 151 жителя Кубани.

Как писал "Кавказский узел", 8 июня глава Приморско-Ахтарского района сообщил о гибели в военной операции на Украине 24-летнего Руслана Погребного. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 150 жителей Кубани.

В зоне военной операции погиб Владимир Зарубкин, сообщил сегодня глава Туапсинского района Сергей Бойко. "Многие жители Туапсинского района знали Владимира Владимировича как хорошего доктора", - отметил чиновник в своем телеграм-канале.

Он добавил, что после начала военной операции Зарубкин "сменил свою мирную профессию на военную" и погиб, "спасая раненых товарищей".

Зарубкин отправился в зону военной операции добровольно, утверждается в сообщении о его гибели, размещенном сегодня на сайте мэрии Туапсе

Владимир Зарубкин работал врачом-рентгенологом в Туапсе более 15 лет, информирует сегодня "Коммерсант".

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 151 жителя Кубани.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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