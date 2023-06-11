Стало известно о гибели на Украине лейтенанта из Волгоградской области

11 июня 2023, 09:49

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Лейтенант Виктор Кузнецов погиб на Украине. С начала специальной военной операции подтверждена гибель в ходе нее не менее 375 жителей Волгоградской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 июня стало известно, что на Украине погиб Андрей Костин из Дубовского района. Он стал, по меньшей мере, 374-м жителем Волгоградской области, чью гибель в ходе специальной военной операции подтвердили власти.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб лейтенант Виктор Кузнецов из Волгоградской области. Временно исполняющий обязанности военного комиссара Волгоградской области полковник Сергей Юдин передал его родным орден Мужества, которым Кузнецов награжден посмертно, сообщил 8 июня "Блокнот Волгоград".

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 375 жителей Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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