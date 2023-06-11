Орден Мужества. Фото: https://stalingrad-battle.ru/about/m-news/2023/10991/

11 июня 2023, 09:49

Стало известно о гибели на Украине лейтенанта из Волгоградской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Лейтенант Виктор Кузнецов погиб на Украине. С начала специальной военной операции подтверждена гибель в ходе нее не менее 375 жителей Волгоградской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 июня стало известно, что на Украине погиб Андрей Костин из Дубовского района. Он стал, по меньшей мере, 374-м жителем Волгоградской области, чью гибель  в ходе специальной военной операции подтвердили власти.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб лейтенант Виктор Кузнецов из Волгоградской области. Временно исполняющий обязанности военного комиссара Волгоградской области полковник Сергей Юдин передал его родным орден Мужества, которым Кузнецов награжден посмертно, сообщил 8 июня "Блокнот Волгоград".

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 375 жителей Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Житель Ростовской области убит в военной операции", "Пять жителей Ростовской области погибли в военной операции", "Военный из Ростовской области погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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