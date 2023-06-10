Мобилизованный из Волгоградской области убит в ходе СВО

10 июня 2023, 10:47

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Андрей Костин из Дубовского района погиб на Украине, сообщили власти. С начала специальной военной операции на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 228 жителей Ростовской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 июня стало известно, что во время проведения специальной военной операции на Украине погиб Александр Демчук из Зерноградского района. Он стал, по меньшей мере, 227-м жителем Ростовской области, чья гибель на Украине была подтверждена официально.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб 36-летний мобилизованный житель села Оленье Дубовского района Андрей Костин, сообщил 9 июня "Блокнот Волгоград" со ссылкой на власти Оленьевского сельского поселения.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 228 жителей Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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