Туристка погибла при сплаве по горной реке в Карачаево-Черкесии

11 июня 2023, 04:14

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Участница сплава по горной реке в Зеленчукском районе погибла, еще один участник госпитализирован, сообщило МЧС Карачаево-Черкесии.

Вечером 10 июня на горной реке в поселке Архыз Зеленчукского района перевернулся рафт, в котором находились 11 человек, включая инструктора.

Ко времени прибытия спасателей девять участников горного сплава смогли выбраться самостоятельно на берег. Еще двоих вытащили из воды очевидцы. Одна участница сплава, девушка 1993 года рождения, погибла, еще один госпитализирован в Зеленчукскую центральную районную больницу, говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления МЧС по Карачаево-Черкесии.

По предварительной информации, шестеро участников сплава были приезжими из других регионов, которые приехали в Карачаево-Черкесию на отдых, четверо участников, в том числе погибшая девушка - жители республики, информирует "Интерфакс".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 6 мая 2021 года рафт с группой туристов по время сплава по реке Большой Зеленчук налетел на дерево. Погибла женщина 64 лет. В октябре 2022 года житель Сарова, организовавший сплав по реке, был приговорен к трем годам условно.

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