25 октября 2022, 04:28

Организатор рафтинга в Карачаево-Черкесии осужден условно за гибель туристки

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд приговорил жителя Сарова, организовавшего в мае 2021 года сплав по реке Большой Зеленчук, который завершился гибелью туристки, к трем годам условного срока.

Как писал "Кавказский узел", 6 мая 2021 года рафт с группой туристов по время сплава по реке Большой Зеленчук налетел на дерево. Погибла женщина 64 лет.

Житель города Саров Нижегородской области был признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (пункт "в" части 2 статьи 238 УК РФ), говорится в сообщении, опубликованном 24 октября на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Карачаево-Черкесии.

Суд установил, что 6 мая 2021 года обвиняемый не выполнил требования по обеспечению безопасности, организовал сплав на рафте по реке Большой Зеленчук группы из 11 туристов из Сарова. В итоге мужчине было назначено наказание в виду трех лет лишения свободы условно.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Турист утонул в Карачаево-Черкесии", "СКР: смерть туриста из Москвы в Карачаево-Черкесии признана несчастным случаем", "Двое туристов утонули в Карачаево-Черкесии".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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