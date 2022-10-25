Организатор рафтинга в Карачаево-Черкесии осужден условно за гибель туристки

25 октября 2022, 04:28

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Суд приговорил жителя Сарова, организовавшего в мае 2021 года сплав по реке Большой Зеленчук, который завершился гибелью туристки, к трем годам условного срока.

Как писал "Кавказский узел", 6 мая 2021 года рафт с группой туристов по время сплава по реке Большой Зеленчук налетел на дерево. Погибла женщина 64 лет.

Житель города Саров Нижегородской области был признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (пункт "в" части 2 статьи 238 УК РФ), говорится в сообщении, опубликованном 24 октября на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Карачаево-Черкесии.

Суд установил, что 6 мая 2021 года обвиняемый не выполнил требования по обеспечению безопасности, организовал сплав на рафте по реке Большой Зеленчук группы из 11 туристов из Сарова. В итоге мужчине было назначено наказание в виду трех лет лишения свободы условно.

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