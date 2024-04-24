Похоронены погибшие при нападении в Карачаевске силовики

24 апреля 2024, 05:26

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Погибшие при нападении на наряд патрульно-постовой службы в Карачаевске Мурат Калаханов и Роман Гущин похоронены в ауле Кумыш и поселке Орджоникидзевский.

Как информировал "Кавказский узел", 23 апреля МВД по Карачаево-Черкесии заявило, что по подозрению в нападении на полицейских 22 апреля в Карачаевске разыскиваются Ахмат и Руслан Элькановы, Казбек Джазаев, Руслан Семенов и Владимир Аверьянов.

В Карачаевске в ночь на 22 апреля двое полицейских были убиты и один ранен в результате нападения. Этот вооруженный инцидент стал первым в Карачаево-Черкесии за два с половиной года. Власти выделили семьям погибших силовиков по миллиону рублей.

23 апреля состоялись похороны полицейских, которые погибли при нападении в Карачаевске, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале МВД по КЧР.

Лейтенанта полиции Мурата Калаханова похоронили на кладбище родного аула Кумыш, Романа Гущина - в поселке Орджоникидзевский, где он родился и вырос. У 36-летнего Калаханова остались супруга и маленькая дочь, 26-летний Гущин не был женат, у него остались родители и сестра.

По мнению аналитиков, нападение на полицейских в Карачаевске не связано с подпольем, поскольку на Северном Кавказе оно практически ликвидировано. Нападавшие могут быть из криминальной среды, в том числе бывшими контрактниками из ЧВК, на это указывает уровень их подготовки, отметили аналитики Амир Колов, Руслан Кутаев и Ахмет Ярлыкапов.

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