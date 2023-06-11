Грузинские дальнобойщики потребовали справедливых условий труда

11 июня 2023, 02:16

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Акция протеста дальнобойщиков прошла в Тбилиси. Они потребовали выплаты заработной платы вовремя и справедливой конкуренции с коллегами из других стран, которые сбивают цены.

В Тбилиси 10 июня приехали дальнобойщики со всей страны для участия в акции протеста. Они выступили против несправедливых условий труда.

Один из водителей заявил в эфире "Пирвели", что "заработная плата не выплачивается вовремя". Кроме того, по его словам, высокую конкуренцию им создают дальнобойщики из других стран, которые берут меньше денег за перевозку грузов. Он, впрочем, не уточнил, о каких странах идет речь. "Диспетчер, который не несет ответственности, меняет цену на тот же маршрут. Он предлагает, например, остановить грузинскую машину и передать заказ водителю из другой страны. Мы хотим, чтобы был введен какой-то регламент, чтобы диспетчер продолжал работать так, чтобы не портить общее дело", - заявил другой водитель в эфире "Формулы".

Водители обратились в Агентство наземного транспорта министерства экономики и устойчивого развития Грузии. По их словам, там выразили готовность встретиться и обсудить проблемы.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце апреля повышения зарплаты и сокращения рабочего дня требовали водители грузовиков, занятые на строительстве дороги "Восток-Запад", а в начале июня - водители "Почты Грузии".

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