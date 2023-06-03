Водители "Почты Грузии" объявили забастовку

03 июня 2023, 02:21

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Участники забастовки водителей "Почты Грузии" требуют повышения зарплаты, оплаты сверхурочных и заключения справедливых трудовых договоров.

Водители "Почти Грузии" проводят забастовку. Журналистам "ТВ Формула" они заявили, что пытались договориться о повышении оплаты труда с руководством еще в январе, но безрезультатно. Кроме того, их возмущение вызывает то, что приходится работать в нерабочие, выходные дни.

"Наша ежемесячная зарплата составляет 300 лари (приблизительно 104 доллара) и 25 тетри (приблизительно девять центов) за километр при перевозке груза. Но реально нам платят 20 тетри (семь центов) за километр, а если машина пуста, то не оплачивают дорогу вообще. Водители не могут контролировать загруженность машин. Не наша вина, если машина едет пустая", - сказал один из водителей "Пирвели".

"Во время пандемии у нас были надбавки, но в январе этого года надбавки сняли. С нами до сих пор не заключен адекватный коллективный договор. Мы требуем заключения справедливого трудового договора, но руководство государственной компании не идет с нами на диалог", - сказал другой водитель.

Они обратились к генеральному директору предприятия Левану Чикваидзе с требованиями: выплачивать вознаграждения за работу в нерабочие дни, оплачивать сверхурочные часы, компенсировать расходы на командировки, привести зарплаты в соответствие с законодательством Грузии.

"Я верю, что придет время, когда рабочие объединятся против коррупционеров и безответственных работодателей, политиков и политических партий. Когда бизнес и правительство не прислушиваются к своим сотрудникам, сотрудники организуют всеобщую забастовку",- прокомментировал забастовку в соцсети председатель профсоюза Labor Гиоргий Диасамидзе.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 20 апреля в Грузии объявили забастовку водители, занятые на строительстве дороги "Восток-Запад" в Грузии. Они добивались повышения зарплаты, сокращения рабочего дня и соблюдения требований безопасности.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.