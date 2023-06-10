Уволенные журналисты "Зари Каспия" анонсировали выпуск новой газеты

10 июня 2023, 16:09

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Журналисты, уволенные из газеты "Заря Каспия" после жалоб на цензуру со стороны чиновников, подали заявку на регистрацию собственного издания, в котором планируют освещать проблемы Володарского района. Следственный комитет отреагировал на заявление о давлении на журналистов, сообщил бывший главред газеты.

Как писал "Кавказский узел", в апреле главред районной газеты "Заря Каспия" Виталий Королевский был уволен после жалобы коллектива издания на цензуру со стороны чиновников Володарского района. Часть журналистов уволилась по собственному желанию вслед за главредом. Чиновники контролировали все публикации газеты, запрещая освещать проблемные темы и упоминать определенных людей, заявили уволенные журналисты. Королевский сообщил, что намерен добиваться восстановления на работе через суд.

Уволенные журналисты разъяснили цели нового издания

Сегодня Виталий Королевский сообщил по телефону корреспонденту «Кавказского узла», что он и его коллега, бывшая заместитель главного редактора "Зари Каспия" Алена Шарова регистрируют новую независимую районную газету.

По словам Королевского, во время его работы в газете «Заря Каспия» издание подвергалось «жестокой цензуре» со стороны главы районной администрации Хамзы Исмуханова и его подчиненных.

"Была жесткая, невозможная цензура, давление оказывалось постоянно. Сам глава приходил - корректировал заголовки, фотографии убирал, не пропускал материалы, которые ему не нравились. Тормозил работу, весь процесс верстки. Иногда я даже по графику не успевал сдавать в печать, так как редакция в районном поселке, а газета печатается в Астрахани – за 40 километров. Контролировали его кураторы: его заместитель и пресс-секретарь. Когда он был занят, они приезжали. Я отправлял страницы (газеты) на согласование пресс-секретарю, тот отправлял их главе и так обратно. Столько времени теряли, ужас", - рассказал Королевский.

В частности, по его словам, газете нельзя было освещать деятельность районных депутатов и работу администрации поселка, с которой глава районной администрации конкурировал. "У нас был депутат Астраханской областной думы. Его нельзя было показывать в газете, потому что он очень многим людям помогает. На фоне людей, делающих дело и решающих проблемы, он [районный чиновник] теряется», - рассказал Королевский.

По словам Виталия Королевского, районная администрация цензурировала материалы, посвященные проблемам района: долги районной администрации, задолженность администрации перед владельцами паромов, из-за которой переправа переставала работать. Под запретом были и отчеты районных депутатов об их деятельности.

"Все эти проблемы, вся правда о ситуации в районе – это будет темами нашей новой газеты. Никого мы грязью обливать не собираемся. Обычная газета – без цензуры, без давления. Будем поднимать острые темы", - поделился планами Виталий Королевский.

Одной из острых в Володарском районе, по мнению Королевского, сейчас является проблема с водоснабжением села Зеленга, где воду подают в дома ненадолго утром и вечером. Второй по значимости проблемой он назвал высокий уровень задолженности районной администрации и неурегулированный вопрос с аукционами по организации работы маршрутных такси. Все эти темы будут расследованы журналистами новой газеты после ее регистрации, отметил Королевский.

Однако, по его словам, процесс регистрации газеты "долог и сложен". "Так у нас все готово (есть помещение, оборудование). Роскомнадзор – там много волокиты. Планировали в июне открыться. Но до сих пор этот вопрос не решен. Название газеты, возможно, будет таким - «Про Володарский»", - рассказал Виталий Королевский.

В свою очередь Алена Шарова воздержалась от озвучивания планов до регистрации СМИ. "До момента, когда нас зарегистрируют, я боюсь делать громкие заявления. Потому что, мало ли что-то может пойти не так – не зарегистрируют, название будет иным", - сказала она по телефону корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что организаторы новой газеты не позиционируют ее "как оппозиционную". "Просто планируем рассказывать о жизни района, с ее радостями, проблемами, трудностями. У меня нет цели делать ее оппозиционной, желтой, скандальной – абсолютно нет", - пояснила Шарова.

Информацией о цензуре в районной газете заинтересовались следователи

Виталий Королевский сообщил, что о причинах конфликта с главой района он информировал в апреле губернатора Астраханской области, региональное правительство, Следственный комитет и областную прокуратуру. 1 июня в поселок Володарский прибыли журналисты и представители общественных организаций, которые выясняли позиции конфликтующих сторон. 5 июня сотрудник регионального управления Следственного комитета провел опрос Королевского, журналистов "Зари Каспия" и главы района, рассказал Виталий Королевский.

Он пояснил, что следственные действия проводятся по подозрению в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов, совершенном с использованием служебного положения (статья 144 УК РФ) и превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ).

"Главу района тоже опрашивали. Он [Хамза Исмуханов] приходил к следователю с юристом. Естественно, он [Хамза Исмуханов] все отрицает", - сказал Королевский.

Управление СКР по Астраханской области, по состоянию на 16.05 мск 10 июня, не сообщало на своем сайте о доследственной проверке или возбуждении уголовного дела по статье 144 УК РФ.

По словам журналиста, областная прокуратура встала на сторону чиновника. "Никакой цензуры сотрудники прокуратуры не увидели. Они считают, что и меня уволили по закону", - рассказал Королевский.

Он отметил, что вопрос обращения в суд с иском о незаконности расторжения трудового договора будет решать после регистрации нового СМИ. Алена Шарова в свою очередь сообщила, что иск в суд подавать не собирается, так как из газеты «Заря Каспия» она уволилась по собственному желанию.

Глава администрации Володарского района Хамза Исмуханов отказался от общения с корреспондентом «Кавказского узла», сославшись на занятость. Он прислал корреспонденту "Кавказского узла" в WhatsApp* ссылку на сюжет, в котором освещались события 1 июня, связанные с посещением журналистами и общественниками районной администрации.

В этом видеосюжете Хамза Исмуханов высказал свое мнение о работе районной газеты «Заря Каспия» и категорически отрицал ее цензурирование и отвергал обвинения в оказании давления на журналистов. "Я сразу обозначил, что это самостоятельное муниципальное СМИ. Оно никем не контролируется и ведет свою работу совершенно независимо", - заявил в сюжете Хамза Исмуханов.

В версии, изложенной журналистами "Зари Каспия", усматриваются признаки цензурирования со стороны учредителя издания, указала юрист Центра защиты прав СМИ** Екатерина Шмыгина.

"Если редакции газеты в обязательном порядке нужно было согласовывать с учредителем выпуск всех материалов – это, конечно, неправомерно, потому что редакция действует самостоятельно, принимает решение о том какие материалы, в каком виде они будут опубликованы, самостоятельно. Учредитель не должен вмешиваться в деятельность редакции", - сказала юрист корреспонденту "Кавказского узла".

Согласно статье 18 ("Статус учредителя") закона "О средствах массовой информации", учредитель не вправе вмешиваться в деятельность средства массовой информации, а в статьях 3 и 58 этого закона декларируется «недопустимость цензуры» и «ответственность за ущемление свободы массовой информации», отметила Екатерина Шмыгина.

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