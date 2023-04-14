Журналисты рассказали о давлении властей на редакцию "Зари Каспия"

14 апреля 2023, 02:22

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Администрация Володарского района Астраханской области контролировала все публикации газеты "Заря Каспия", запрещая освещать проблемные темы и упоминать определенных людей, заявили уволенный главный редактор Виталий Королевский и его коллеги. Королевский намерен добиваться восстановления на работе через суд.

Как писал "Кавказский узел", руководитель районной газеты "Заря Каспия" Виталий Королевский уволен после жалобы коллектива издания на цензуру со стороны чиновников Володарского района. Часть журналистов уволилась по собственному желанию вслед за главредом.

"Заря Каспия" за первый квартал получила лишь 50 тысяч рублей, но опубликовала 12 номеров газеты, половина печатной площади которых заняли материалы о деятельности администрации района и его главы.

Виталий Королевский работал в газете "Заря Каспия" с 2006 года, совмещая должности журналиста, дизайнера, оператора, и монтажера. В начале 2022 года учредитель газеты – районная администрация – предложил ему исполнять обязанности главного редактора.

«Свой трудовой договор свой я в глаза не видел, я его не подписывал, и сроки договора мне неизвестны», - пояснил корреспонденту «Кавказского узла» по телефону Виталий Королевский. 11 апреля, когда стало известно, что администрация "не продлила трудовой договор" с Королевским, заместитель главреда Алена Шарова и корректор Елена Левина в знак солидарности написали заявления об уходе. Еще одна сотрудница также уволилась, но на следующий день вернулась на работу. Всего в штате районной газеты было шесть человек.

По словам Королевского, руководство администрации района оказывало «беспрецедентное давление» на главреда и издание. «Нужно было [публиковать] все, что ему (главе администрации) было нужно – прекрасное, светлое. Сам он приходил каждый четверг перед печатью и выбирал заголовки, фотографии. Заставлял убирать материалы, которые ему просто не нравились. Острые темы запрещали, контролировали газету перед печатью», - рассказал он.

Журналист предположил, что уволить его в районной администрации хотели давно, но искали для этого подходящий повод. Последние три выпуска газеты Королевский сделал сам, без согласования с администрацией района.

«Показывал правду, что происходит в районе. Например, приезжала региональная чиновница, чей визит они (руководство администрации района) сказали не освещать, потому что могли всплыть разные нюансы. Статья же вышла на всю страницу. Район у нас в долгах – об этом писали, другие проблемы освещали», - рассказал Королевский, заметив, что при увольнении «денежную компенсацию получил сполна».

Он также отметил, что в 2023 году финансирование газеты, предусмотренное муниципальным заданием, было сокращено в два раза под предлогом отсутствия средств. При этом публикации о своей работе районная администрация требовала выпускать, как и прежде.

Уволившиеся сотрудники "Зари Каспия" считают, что администрация Володарского района грубо нарушала статью Конституции о свободе слова и положения федерального закона «О СМИ». После коллективных обращений к губернатору области, прокурору и в Союз журналистов сотрудники издания получили поддержку от астраханских коллег и областной администрации.

«Много сказать не могу, но поддержка есть. Коллеги из астраханских СМИ поддерживали, в администрацию приезжали, записывали интервью. Я подам иск в суд, восстановлюсь на работе через суд. Пока провожу консультации с юристами по этому вопросу, буду до конца бороться. Если меня восстановят, я всю свою команду заново наберу», - сказал Виталий Королевский, выразив надежду, что вернется в редакцию.

Журналист Алена Шарова занимала должность главного редактора до Королевского, но в 2022 году уволилась. Причиной увольнения она называет давление со стороны администрации района. Буквально за несколько дней до 11 апреля Шарову вновь приняли на работу как заместителя главного редактора, однако когда стало известно об увольнении Королевского, Шарова уволилась опять.

По словам Шаровой, редакционную политику газеты жестко контролировали назначенные главой района кураторы, среди которых был родственник главы. Из публикаций изымались упоминания неугодных главе администрации людей и фотографии.

«Выпуск не шел в печать, пока они не внесут свои коррективы. Он (родственник главы района) приходил в редакцию, садился рядом со мной за компьютер и правил то, что считал необходимым, а позже контролировал первый заместитель главы. Они считали себя хозяевами газеты, хотя учредители не могут влиять на редакционную политику СМИ», - рассказала Алена корреспонденту «Кавказского узла».

На возражения сотрудников редакции чиновники напоминали, что администрация - учредитель газеты и «работа редакции идет по муниципальному заданию», отметила она.

Шарова, как и уволившаяся вместе с ней корректор Елена Левина, имеет работу по совместительству. Левина подтвердила корреспонденту «Кавказского узла» слова коллеги о жестком контроле редакционной работы со стороны чиновников.

«Там (в публикациях) было много предвзятости и субъективного мнения, которого не должно быть в районной газете. Когда я узнала, что главного редактора уволили, я поняла, что с другим коллективом я работать не буду. Работать с теми людьми, которых я не уважаю, я считаю для себя недостойным. Журналисты не оставили этот инцидент без внимания, пытаются нам помогать. Надежда есть, что наш коллектив восстановится», - заявила Левина.

Учредитель не вправе вмешиваться в деятельность издания, но статья 18 («Статус учредителя») Федерального закона «О СМИ» оговаривает возможные исключения из этого правила, в соответствии стем же Федеральным законом «О СМИ», уставом редакции, договором между учредителем и редакцией (главным редактором), отметил юрист Сергей Иващенко.

«Вот это допущение «за исключением случаев…», дает возможность учредителям выигрывать судебные споры с редакциями СМИ. Размытая отсылка на тот же закон «О СМИ». Учредитель, согласно этой статье закона, также вправе обязать редакцию помещать бесплатно и в указанный срок сообщения или материалы от его, учредителя, имени. Объемы такой бесплатной информации оговариваются в уставе или договоре администрации района с газетой», - сказал юрист корреспонденту «Кавказского узла».

Иващенко заметил в конфликте вокруг "Зари Каспия" «явные нарушения требований пункта 5 статьи 29 Конституции РФ, которые гарантируют свободу массовой информации и запрет цензуры. Он отметил, что иногда «для подстраховки обеспечения свободы редакционной политики» между редакцией и учредителем могут заключаться так называемые Положения об этических стандартах редакционной политики, где дополнительно прописывается требования о невмешательстве учредителя в редакционную политику.

«Но вряд ли подобное этическое положение было прописано в юридических взаимоотношениях между администрацией Володарского района и газетой «Заря Каспия»», - предположил Сергей Иващенко.

Юрист отметил, что входе судебного процесса о незаконном увольнении главного редактора газеты «Заря Каспия», его адвокат может добиваться квалификации дела по уголовной статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов газеты (часть 2 статьи 144 УК России), которая предусматривает для чиновников максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

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