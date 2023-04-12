Главред газеты уволен в Астраханской области после жалобы на цензуру

12 апреля 2023, 14:29

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Руководитель районной газеты "Заря Каспия" Виталий Королевский уволен после того, как коллектив пожаловался на цензуру со стороны чиновников Володарского района. Часть журналистов уволилась из издания по собственному желанию вслед за главредом.

Исполняющего обязанности главного редактора володарской газеты «Заря Каспия» Виталия Королевского уволили, после чего заявления об увольнении написали и другие члены коллектива редакции, сообщает сегодня "ОВД-Инфо"*.

Около недели назад редакция направила обращения губернатору Астраханской области и в прокуратуру, пожаловавшись на давление и вмешательство в редакционную политику со стороны сотрудников администрации района, говорится в публикации на сайте правозащитного проекта.

Об увольнении Виталия Королевского, который возглавлял редакцию более года, стало известно 11 апреля, сообщила "Заря Каспия" на своем сайте. Журналисты предположили, что причиной увольнения стало коллективное обращение к губернатору и в прокуратуру Астраханской области. "Но в официальной версии принятого главой решения, отраженного в распоряжении, значится второй пункт 278 статьи Трудового кодекса 1 ", - говорится в публикации.

Вслед за главредом из газеты уволился "основной творческий коллектив", подчеркивается в сообщении. "Они ушли по собственному желанию. Поэтому пятничный номер газеты, которая еженедельно выходит в свет с 1965 года, станет первым выпуском нового коллектива. Его возглавит Шолпан Мусралиева. Пресс-служба администрации района отмечает, что новый главред имеет высшее образование, большой опыт государственной службы в должности руководителя государственного учреждения", - отмечается в публикации.

В обращении к губернатору сотрудники районной газеты «Заря Каспия» пожаловались на "проблему, связанную с жесткой цензурой их печатного издания", говорится в сообщении, размещенном 6 апреля на сайте издания.

Журналисты заявили, что газета "испытывает давление со стороны руководства Володарского района". Замглавы района Хамза Курмангалиев возразил, что "о цензуре не слышал, ею сотрудники администрации не занимаются". Также чиновник сообщил, что ему неизвестно о планах уволить Виталия Королевского и назначить нового главного редактора ему неизвестно.

"("Заря Каспия") за 1-й квартал получила лишь 50 тысяч рублей, но опубликовала 12 номеров газеты, половина печатной площади которых заняли материалы о деятельности администрации района и его главы. Коллектив редакции настаивает на изменении редакционной политики, в которую по совести и закону не должна вмешиваться администрация района", - говорится в публикции.

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