Краснодарец заподозрен в дискредитации армии

10 июня 2023, 05:18

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Административное дело краснодарца Трофима Мамелина, обвиняемого в дискредитации российских военных, поступило на рассмотрение суда.

Как писал "Кавказский узел", административная и уголовная ответственность за дискредитацию российской армии была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе Краснодарского края, стали подвергаться преследованию по статье 20.3.3 КоАП РФ. Максимальное наказание по ней для граждан - штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Административное дело о дискредитации российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ) в отношении жителя Краснодара Трофима Мамелина поступило на рассмотрение суда. Что стало причиной составления протокола - пока не сообщается, пишут 9 июня "Кавказ.Реалии"*.

Дело Мамелина рассмотрит Советский районный суд, заседание назначено на 27 июня, следует из данных карточки на сайте суда.

"Кавказский узел" также писал, что 7 июня стало известно о штрафе, который суд выписал жительнице Краснодара Софье Бургер, посчитав дискредитацией военных ее публикации в соцсети.

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