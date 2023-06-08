Жительница Краснодара оштрафована за публикацию в соцсети

08 июня 2023, 03:28

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Суд назначил штраф в 30 тысяч рублей жительнице Краснодара Софье Бургер, посчитав дискредитацией военных ее публикации в соцсети.

Как писал "Кавказский узел", административная и уголовная ответственность за дискредитацию российской армии была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе Краснодарского края, стали подвергаться преследованию по статье 20.3.3 КоАП РФ. Максимальное наказание по ней для граждан - штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

В Ленинский райсуд Краснодара поступило дело местной жительницы Софьи Бургер, обвиненной в дискредитации военных, сообщило 7 июня издание "Кавказ.Реалии"*.

Софья Бургер была обвинена по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, которая предусматривает для граждан штраф в 30 тысяч рублей, указано в карточке дела на сайте райсуда. Карточка обновлена 6 июня, к ней прикреплен текст постановления, вынесенного 30 мая.

Суд пришел к выводу, что Софья Бургер на своей странице в соцсети опубликовала "видеозапись, на которой изображен мужчина на фоне Сенатского дворца Кремля, производящий плевок в сторону Кремля в момент взрыва".

"Вышеуказанная страничка принадлежит гр. ФИО1 (подсудимой. – Прим. "Кавказского узла"), которая публично призывала воспрепятствованию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ, ее граждан, поддержания международного мира и безопасности. […] В судебном заседании ФИО1 вину признала", - говорится в тексте приговора.

Суд назначил Софье Бургер штраф в 30 тысяч рублей, указано в судебном акте.

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