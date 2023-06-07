Заключенные из Кабардино-Балкарии и Ростовской области обвинены в терроризме

07 июня 2023, 12:10

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Трое заключенных, в том числе уроженцы Кабардино-Балкарии и Ростовской области, обвинены в причастности к террористическому сообществу в одной из российских колоний.

Трое заключенных - 34-летний уроженец Ростовской области Джабраил Шадиев, 42-летний Алан Галачиев и 46-летний уроженец Кабардино-Балкарии Зураб Геккиев – обвинены в причастности к террористическому сообществу и призывах к терроризму. Они заявляют о невиновности и затягивании расследования дела, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

По версии следствия, отбывая срок в исправительной колонии № 3 одного из регионов России, не позднее 2011 года обвиняемые "организовали террористическое сообщество "Джамаат". Оспаривая продление ареста, обвиняемые заявили об отсутствии доказательств у следствия, а также указали на волокиту в расследовании дела, которое было возбуждено еще в сентябре 2021 года, пишет издание.

Согласно постановлению Басманного райсуда Москвы о продлении срока ареста обвиняемым, опубликованного в карточке дела, дело было возбуждено 17 сентября 2021 года. "Установлено, что в ФКУ ИК-3 УФСИН России по адресу: <адрес>, не позднее 2011 года организовано террористическое сообщество, именуемое «Джамаат»", - говорится в тексте постановления. Адрес колонии в обезличенной копии документа не указан.

Алан Галачиев и Джабраил Шадиев обвинены по части 2 статьи 205.4 1 , части 1 статьи 205.2 2 , части 1 и 1.1 статьи 205.1 3 УК РФ. Зураб Геккиев обвинен по части 2 статьи 205.4 УК РФ, указано в карточке дела.

"Кавказский узел" писал также, что к маю 2021 года не менее 40 человек стали обвиняемыми по делу об организации "тюремного джамаата" в калмыцкой колонии № 2. К марту 2023 года 13 обвиняемых по этому делу получили длительные сроки лишения свободы. В мае суд назначил сроки от семи до 10 лет лишения свободы еще четырем обвиняемым по делу о террористическом сообществе в калмыцкой колонии.

По версии следствия, не позднее 2013 года уроженец Дагестана Шахбан Гасанов, осужденный за незаконный оборот оружия, создал в ИК-2 террористическую организацию, в которую вошло более 100 заключенных. Сам Гасанов был убит в 2015 году в Хасавюрте. Дело о террористической сети в калмыцкой колонии похоже на пиар-акцию силовиков, поскольку в колониях создание каких-либо группировок возможно лишь при покровительстве со стороны ФСИН, указали в апреле 2020 года аналитики.

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