Четверо заключенных калмыцкой колонии осуждены по делу о "тюремном джамаате"

25 мая 2023, 07:24

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Суд в Ростове-на-Дону назначил от семи до 10 лет лишения свободы четверым обвиняемым по делу о террористическом сообществе заключенных калмыцкой колонии.

Как сообщал "Кавказский узел", по данным на май 2021 года по делу об организации террористического сообщества в калмыцкой колонии № 2 проходило не менее 40 человек. Обвиняемых объединяют в группы, а затем рассматривают их дела в суде. В марте 2023 года до суда дошло дело уроженцев Дагестана Гаджимурада Хамисурова и Гамида Маммедова, к этому времени другие 13 обвиняемых уже получили длительные сроки.

По версии следствия, не позднее 2013 года уроженец Дагестана Шахбан Гасанов, осужденный за незаконный оборот оружия, создал в ИК-2 террористическую организацию, в которую вошли более 100 заключенных. Сам Гасанов был убит в 2015 году в Хасавюрте. Дело о террористической сети в калмыцкой колонии похоже на пиар-акцию силовиков, поскольку в колониях создание каких-либо группировок возможно лишь при покровительстве со стороны ФСИН, указали в апреле 2020 года аналитики.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор четверым обвиняемым по делу о "джамаате" в калмыцкой колонии: Михаилу Шкиптану, Магомеду Магомедову, Рустаму Хидиеву и Тимерлану Осканову. Все четверо обвинялись в участии в террористическом сообществе (часть 2 статьи 205.4 УК России), Осканову также было предъявлено обвинение по статье о публичных призывах к террористической деятельности (часть 1 статьи 205.2 УК России).

Согласно версии обвинения, Шкиптан присоединился к созданному в колонии террористическому сообществу в середине 2013 года, Хидиев – в сентябре 2014 года, а Магомедов и Осканов – в сентябре 2018 года. Обвинение назвало всех четверых "активными участниками сообщества", указывая, что они изучали арабский язык, посещали лекции и проходили "идеологическую подготовку".

Шкиптан, как утверждало обвинение, "осуществлял сбор и хранение денежных средств созданного террористическим сообществом фонда", а Осканов в 2018-2019 годах проводил для осужденных религиозные лекции, "публично оправдывая терроризм". Призывы к терроризму подкреплялись демонстрацией видео с проповедями идеологов ИГИЛ*, сообщила пресс-служба суда 24 мая в своем Telegram-канале.

Хидиев, согласно версии следствия, покинул "тюремный джамааат" раньше остальных, так как в октябре 2016 года его перевели в другую колонию. Суд приговорил его к 7 годам колонии строгого режима. Шкиптан и Магомедов получил по 8 лет особого режима, Осканову суд назначил 10 лет строгого режима.

Приговор еще не вступил в законную силу, отмечает пресс-служба суда. Комментариями осужденных и их адвокатов относительно приговора "Кавказский узел" пока не располагает.

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